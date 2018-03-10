МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Хакеры, атаковавшие серверы правительства ФРГ, похитили протокол консультаций ЕС и Великобритании по Brexit, а также документы по переговорам Евросоюза с Украиной и Белоруссией, пишет журнал Spiegel.
По информации издания, хакеры украли шесть документов. Уточняется, что первым похитили материал по Brexit, при этом атака на серверы с документами по Украине и Белоруссии проходила уже под контролем правоохранителей.
Ранее агентство DPA сообщило, что к атаке может быть причастна группировка APT28, также известная как Fancy Bears. В некоторых странах ее деятельность связывают с Москвой, однако до сих пор никто не привел доказательств наличия "российского следа".
Подчеркивается, что серверы, подвергшиеся взлому, считались абсолютно безопасными с точки зрения нападения извне.