ЦИК Азербайджана обнародовал число избирательных пунктов за рубежом

БАКУ, 10 мар – РИА Новости. Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Натик Мамедов сообщил в субботу, что за рубежом будет создан 41 избирательный пункт, где на президентских выборах 11 апреля проголосуют свыше 13 тысячи человек.

Выборы президента Азербайджана пройдут 11 апреля. Ранее Центризбирком страны утвердил выдвижение в качестве кандидатов действующего президента Ильхама Алиева и еще 14 человек. Алиева выдвинула партия "Новый Азербайджан". Ряд оппозиционных партий, в частности, "Национальный совет", "Партия народного фронта" и "Мусават" заявили о бойкоте выборов. Предвыборная кампания начнется 19 марта и завершится 10 апреля.

"За рубежом будет создан 41 избирательный пункт, в которых проголосуют 13 тысяч 820 избирателей", — сообщил Мамедов на заседании комиссии.