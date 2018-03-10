В Астане обсудят возможности для женщин в Афганистане

АЛМА-АТА, 10 мар – РИА Новости. Осенью в 2018 году в Астане пройдет международная конференция "Расширение возможностей для женщин в Афганистане", сообщила пресс-служба министерства иностранных дел Казахстана.

Как сообщается в распространенном в субботу пресс-релизе внешнеполитического ведомства республики, делегация Казахстана во главе со спецпредставителем по Афганистану – послом по особым поручениям Станиславом Василенко приняла участие в заседании Совета Безопасности ООН по ситуации в Афганистане.

"В ходе мероприятия члены Совбеза единогласно одобрили резолюцию 2405, содержащую оценку ситуации в этой стране, а также продлившую мандат миссии ООН по содействию Афганистану на очередной годовой период", — отмечается в сообщении. Данное мероприятие проводится ежеквартально в связи необходимостью исполнения положений соответствующих резолюций СБ ООН для обсуждения политических событий в стране. Особенностью нынешнего заседания стал фокус на важности участия женщин в процессе мирного урегулирования.

В своем выступлении Василенко заявил, что политические и экономические проблемы, а также угрозы безопасности, с которыми продолжает сталкиваться Афганистан, требуют постоянной поддержки со стороны стран региона, международного сообщества, и, в особенности, Совета безопасности. Было подчеркнуто, что женщины наряду с молодежью занимают центральное место во всем цикле предотвращения конфликтов.

"В этой связи осенью 2018 года в Астане Казахстан планирует организовать международную конференцию "Расширение возможностей для женщин в Афганистане", — говорится в пресс-релизе.

Василенко также отметил в ходе заседания, что Казахстан выступил с инициативой о продолжении программы образования для афганских граждан при ее софинансировании со стороны Европейского союза и других партнеров. В рамках казахстанской образовательной программы стоимостью порядка 50 миллионов долларов в период с 2010 по 2021 годы в вузах Казахстана пройдут обучение около 1000 граждан Афганистана.