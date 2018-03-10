Пушилин заявил о несоблюдении перемирия со стороны украинских силовиков

ДОНЕЦК, 10 мар — РИА Новости. Очередное перемирие в Донбассе в полном объеме не соблюдается, заявил в субботу полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики на переговорах Денис Пушилин.

Контактная группа по Украине договорилась о полном прекращении огня в Донбассе с 5 марта.

"Что касается перемирия. Как и предыдущие перемирия они дают лишь то, что нет полноценных боевых действий. Исключить полностью обстрелы, провокации со стороны Украины вдоль линии соприкосновения не получается. Основная цель договоренностей — не дать возможность развязать полномасштабную войну", — сказал Пушилин.

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