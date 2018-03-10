Украинский десантник напал на телеведущего Артема Шейнина

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Украинский десантник Валерий Ананьев рассказал, как напал на российского ведущего программы "Время покажет" Артема Шейнина. Соответствующий пост он опубликовал на Facebook.

По словам Ананьева, он встретил журналиста в итальянском городе Верона, где тот находился на отдыхе. Украинец увидел, как Шейнин с женой заходят в аптеку.

"Я зашел в аптеку и встал сзади них. Они разговаривали друг с другом. Я очень не хотел услышать русский язык. Я понял, что это они, и я понял, что уйти не могу", — рассказал он.

После этого Ананьев стал караулить журналиста на улице. Когда Шейнин вышел из аптеки, десантник начал провоцировать его на конфликт, не стесняясь в выражениях и прибегая к угрозам. Однако журналист не стал реагировать на выходки Ананьева. Из-за этого украинский военный окончательно вышел из себя и плюнул телеведущему в лицо.

"Я уже не помню, как продолжался разговор. Помню, что схватил его за плечо то ли толкнул. Не знал, как сдержаться", — рассказал украинец.

По словам Ананьева, им "овладели инстинкты", однако десантник побоялся продолжать драку в центре города и ограничился словесными выпадами.

Когда произошел инцидент, неизвестно. Пост появился в Facebook-аккаунте Ананьева накануне.

Артем Шейнин — российский журналист и телеведущий, член Академии российского телевидения. С августа 2016 года является ведущим ток-шоу "Время покажет" на Первом канале.