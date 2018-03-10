После избиения депутата Рады Левченко в Киеве завели уголовное дело

КИЕВ, 10 мар — РИА Новости. Украинские правоохранители завели уголовное дело в связи с избиением депутата Верховной рады от националистической партии "Свобода" Юрия Левченко в Киеве, сообщила в субботу прокуратура Киева.

Накануне соратник депутата Святослав Кутняк сообщил, что Левченко избили в центре Киева. Полиция сообщила, что стычка произошла, когда политики пытались бросить бутылку с зажигательной смесью на месте демонтажа незаконно установленных гаражей.

"Инцидент, произошедший 9 марта 2018 года во время демонтажа гаражей на улице Половецкой в ​​Шевченковском районе столицы между народным депутатом Украины Юрием Левченко и группой лиц, будут расследовать по статье "насилие в отношении государственного деятеля", — говорится в сообщении прокуратуры в Facebook. Санкция статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на сок до семи лет.

Кроме того, в связи со стычками возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство", санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет.