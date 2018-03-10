Россия готова подписать договор о кибербезопасности с США, заявил Путин

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Россия готова подписать договор о кибербезопасности с США, заявил президент России Владимир Путин.

"Мы предложили совместную работу в области киберпространства. Но США же отказываются от официальной работы по этому направлению, только в прессу вбрасывают каких‑то 13 русских. А может, там не русские, может, там украинцы, татары, евреи, просто с русским гражданством. Да и то проверить надо, может, у них двойное гражданство или грин-карта, а может, им за эту работу американцы заплатили. Откуда вы знаете? И я не знаю", — сказал он в интервью NBC, отвечая на вопрос о вмешательстве в американские выборы.