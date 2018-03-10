МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп готов ответить на вопросы спецпрокурора по "российскому делу" Роберта Мюллера в обмен на скорейшее завершение расследования, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным собеседников издания, Трамп согласится дать показания, если спецпрокурор определит точные сроки окончания хотя бы той части расследования, которая связана непосредственно с президентом. Юристы Трампа рассматривают несколько вариантов. Один из них — установить для Мюллера дедлайн в 60 дней после того, как состоится беседа.

Адвокаты также хотят ограничить тематику вопросов. Команда Трампа полагает, что спецпрокурор будет спрашивать президента об увольнении Джеймса Коми с поста директора ФБР и об отставке бывшего помощника по национальной безопасности Майкла Флинна.

Независимый специальный прокурор Роберт Мюллер расследует дело о "связях Трампа с Россией". Эти обвинения отрицают как в Кремле, так и в Белом доме.