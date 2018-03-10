МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон отменил запланированные на субботу мероприятия в Кении, где политик находится с визитом, из-за плохого самочувствия, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на заместителя госсекретаря Стивена Голдстейна.

По словам Голдстейна, Тиллерсон "чувствует себя плохо после нескольких долгих дней работы на родине над основными вопросами, такими как КНДР".

Как отмечает агентство, нет признаков того, что болезнь Тиллерсона серьезна. Голдстейн добавил, что некоторые запланированные мероприятия могут быть перенесены на более поздний срок.

Ранее сообщалось, что Тиллерсон в ходе своего первого визита в Африку 6-13 марта посетит Чад, Джибути, Эфиопию, Кению и Нигерию.