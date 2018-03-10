В ДНР сообщили о нарушении перемирия со стороны силовиков

ДОНЕЦК, 10 мар — РИА Новости. Украинские силовики один раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в субботу журналистам в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики.
"За прошедшие сутки ВС Украины один раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подвергся район населенного пункта Докучаевск, по которому применялись гранатометы различных видов и стрелковое оружие", — сказал представитель оперативного командования.
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