В ДНР сообщили о нарушении перемирия со стороны силовиков

Ситуация в ДНР и ЛНР. Март 2018 (90)

Военнослужащий вооруженных сил Украины на линии разграничения в Донбассе. Архивное фото

Военнослужащий вооруженных сил Украины на линии разграничения в Донбассе. Архивное фото

ДОНЕЦК, 10 мар — РИА Новости. Украинские силовики один раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в субботу журналистам в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Контактная группа по Украине договорилась о полном прекращении огня в Донбассе с 5 марта.

"За прошедшие сутки ВС Украины один раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подвергся район населенного пункта Докучаевск, по которому применялись гранатометы различных видов и стрелковое оружие", — сказал представитель оперативного командования.

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