В ЛНР сообщили, что режим тишины в республике сохраняется вторые сутки

ЛУГАНСК, 10 мар — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики не зафиксировала ни одного обстрела со стороны украинских силовиков за минувшие сутки, сообщили РИА Новости в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.
Очередное перемирие в Донбассе вступило в силу 5 марта. Позже стороны конфликта обвинили друг друга в нарушениях режима прекращения огня.
"За прошедшие сутки нарушений режима прекращения огня со стороны украинских силовиков не зафиксировано", — сказали в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
В ведомстве уточнили, что режим тишины в республике сохраняется вторые сутки подряд.
Украинские силовики, в свою очередь, заявили, что за прошедшие сутки зафиксировали три случая обстрела в Донбассе, один военнослужащий погиб, еще один получил ранения.
По данным пресс-центра, на донецком направлении ополченцы при атаке дважды применили стрелковое оружие, на луганском направлении огонь велся также из стрелкового оружия.