В ЛНР сообщили, что режим тишины в республике сохраняется вторые сутки

Ситуация в ДНР и ЛНР. Март 2018 (90)

Военнослужащие вооруженных сил Украины на линии разграничения в Донбассе. Архивное фото

Военнослужащие вооруженных сил Украины на линии разграничения в Донбассе. Архивное фото

ЛУГАНСК, 10 мар — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики не зафиксировала ни одного обстрела со стороны украинских силовиков за минувшие сутки, сообщили РИА Новости в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.

Очередное перемирие в Донбассе вступило в силу 5 марта. Позже стороны конфликта обвинили друг друга в нарушениях режима прекращения огня.

"За прошедшие сутки нарушений режима прекращения огня со стороны украинских силовиков не зафиксировано", — сказали в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

В ведомстве уточнили, что режим тишины в республике сохраняется вторые сутки подряд.

Украинские силовики, в свою очередь, заявили, что за прошедшие сутки зафиксировали три случая обстрела в Донбассе, один военнослужащий погиб, еще один получил ранения.

Как сообщает в субботу пресс-центр военной операции силовиков в Facebook, за минувшие сутки зафиксировано "3 обстрела позиций ВСУ". "К сожалению, вследствие вражеского огня за прошедшие сутки один украинский воин погиб. Еще один защитник — получил ранения. Пострадавший военнослужащий доставлен в лечебное учреждение и ему оказана медицинская помощь", — говорится в сообщении.

По данным пресс-центра, на донецком направлении ополченцы при атаке дважды применили стрелковое оружие, на луганском направлении огонь велся также из стрелкового оружия.