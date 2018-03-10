Губернатор Калифорнии подтвердил гибель заложников в доме ветеранов

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Губернатор Калифорнии Джерри Браун подтвердил гибель трех сотрудников дома ветеранов войны в результате инцидента с заложниками.

Ранее сообщалось, что в пятницу утром по местному времени в крупнейшем в США доме ветеранов в Юнтвиле (штат Калифорния) была открыта стрельба. После стало известно, что вооруженный мужчина удерживает в заложниках трех человек.

"Глубоко опечалены ужасным насилием в Юнтвиле, которое трагически унесло жизни трех человек, посвятивших себя службе нашим ветеранам", — говорится в заявлении губернатора.

Местные СМИ со ссылкой на полицию сообщают, что злоумышленник тоже мертв. Сообщается, что 36-летний подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами. Две недели назад он был исключен из этой программы, сотрудниками которой являлись женщины-заложницы.