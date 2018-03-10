Путин заявил, что знает Пригожина, обвиняемого в США по делу о выборах

ВАШИНГТОН, 10 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что знает Евгения Пригожина, обвиняемого американскими властями во вмешательстве в выборы в США, но тот не связан с ним или с правительством РФ.

Ведущая канала спросила Путина, является ли Пригожин его другом.

"Я знаю такого человека, но не считаю его другом. Это просто передергивание фактов. Он бизнесмен, работает в ресторанном бизнесе и в других сферах, но он не официальное лицо, мы с ним никак не связаны", — сказал Путин в интервью NBC. Слова Путина даны в обратном переводе с английского.

По его словам, Пригожин — частное лицо.

Ведущая спросила Путина, позвонил ли он Пригожину после того, как его обвинили во вмешательстве в выборы в США. "Делать мне больше нечего", — ответил Путин.

Также журналистка поинтересовалась, связан ли Пригожин с "российскими наемниками" в Сирии. "У этого человека могут быть очень разнообразные интересы. Возможно, интересы в топливно-энергетическом секторе Сирии. Но мы никак не поддерживаем его, не вмешиваемся, не помогаем ему — это все его личная инициатива", — ответил Путин.

Спецпрокурор США Роберт Мюллер обвинил 13 российских граждан, включая Пригожина, и 3 юридических лица в попытках вмешаться в выборы в США. Ранее подобные обвинения звучали в адрес российских властей, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эти обвинения "абсолютно голословными".