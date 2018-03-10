Путин заявил, что России незачем вмешиваться в американские выборы

ВАШИНГТОН, 10 мар — РИА Новости. России незачем вмешиваться в американские выборы, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу NBC.

"Я не вижу, каких целей мы могли бы достичь вмешательством. Цели нет. Давайте попробуем вообразить, какова может быть цель. Ради чего? Ради самого вмешательства?" — сказал он.

Расследование приписываемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей Трампа с Россией, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером, а также в конгрессе США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл обвинения во вмешательстве в выборы "абсолютно голословными".