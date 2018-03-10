Журналистка NBC считает невозможным "перемудрить" Путина

ВАШИНГТОН, 10 мар — РИА Новости. Ведущая NBC Мегин Келли, взявшая интервью у президента России Владимира Путина, считает, что "перемудрить" его невозможно, но можно попробовать атаковать его с фактами в руках.

Келли рассказала об общении с российским лидером в эфире NBC. "Он очень умен. У вас создается впечатление, что он самый умный человек в любой компании. Так что не стоит пробовать перемудрить Владимира Путина, не думаю, что получится. Но можно попробовать, как я попробовала в этом интервью, заставить его немного защищаться", — рассказала ведущая NBC.

Спецпрокурор США Роберт Мюллер обвинил 13 российских граждан и 3 юридических лица в попытках вмешаться в выборы в США. Ранее подобные обвинения звучали в адрес российских властей, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эти обвинения "абсолютно голословными".