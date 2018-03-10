Спикер парламента Эквадора был вынужден покинуть пост

КИТО, 10 мар — РИА Новости. Глава Национальной ассамблеи (парламента) Эквадора Хосе Серрано покинул пост на фоне обвинений в заговоре против генерального прокурора страны.

Ранее в СМИ появились сообщения, что Серрано в частном разговоре с одним из скрывающихся от правосудия чиновников обсуждал возможность увольнения генпрокурора Карлоса Манчено, упоминая в качестве возможных средств поддельные документы.

На сессии парламента за отставку Серрано проголосовали 103 депутата из 106 присутствующих.

Кроме того, депутаты проголосовали за начало процесса против генпрокурора, который не смог объяснить приписываемые ему правонарушения, упоминавшиеся в разговоре с участием Серрано.

Сам спикер назвал свою отставку неконституционной и нарушающей права человека.