Путин: РФ не поощряет вмешательство в выборы в других государствах

ВАШИНГТОН, 10 мар – РИА Новости. Россия не оправдывает вмешательство в выборы и не делает этого сама, заявил президент Владимир Путин.

"Нет, мы не поощряем и не приказываем (это делать)", — сказал Путин в интервью телеканалу американскому NBC.

Вместе с тем он не исключил, что какие-то лица могли использовать определенные инструменты в других странах и посылать соответствующую информацию из Франции, Германии, Азии или России. Однако это не имеет отношения к властям России, подчеркнул глава государства.

"Так это не были русские?" — спросила Путина журналист Меган Келли, имея в виду тех, кто, по заявлению американских спецслужб, вмешивался в выборы в США.

"Ну, хорошо, русские, но они не были государственными чиновниками. Русских 146 миллионов. И что?" — ответил президент.

Путин ранее уже заявлял, что россияне, обвиненные США во вмешательстве в выборы, не представляли власти России.

Спецпрокурор Роберт Мюллер обвинил 13 российских граждан и три юридических лица в попытках вмешаться в выборы в США. Ранее подобные обвинения звучали в адрес российских властей, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал их "абсолютно голословными". Глава МИД Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место вмешательстве Москвы в выборы в США, Франции и Германии, указывал, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.