Стрелковая ассоциация США добивается отмены закона об оружии во Флориде

ВАШИНГТОН, 10 мар – РИА Новости. Национальная стрелковая ассоциация США (NRA) подала в суд на власти штата Флорида, обвинив их в нарушении конституции, после того как те повысили до 21 года возрастную планку на приобретение оружия, свидетельствует исковой документ.

"Истец (NRA) требует признать введение Флоридой закона, который запрещает взрослым и законопослушным гражданам до 21 года приобретать огнестрельное оружие, нарушением второй и четвертой поправок конституции США и требует признать его недействительным и позволить членам организации покупать оружие…", — говорится в тексте документа, поданного в окружной суд Флориды против прокуратуры штата и департамента правоохранительных органов штата.

Ранее в пятницу губернатор Флориды Рик Скотт подписал закон, который вводит некоторые ограничения на ношение оружия, повысив минимальный возраст покупки оружия — с 18 до 21 года. Новый закон также требует, чтобы при покупке огнестрельного оружия был обеспечен период ожидания в 3 дня, чтобы помешать тем, кто приобретает его в порыве гнева или в приступе болезни. Закон также разрешает учителям и другим работникам школ в штате носить оружие.

Принятие нового закона во многом обусловлено трагедией в середине февраля, когда подросток расстрелял 17 человек.

Ранее на этой неделе NRA подало иск против руководства Калифорнии, где также были введены ограничительные меры на огнестрельное оружие.