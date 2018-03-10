В Калифорнии заявили об отсутствии угрозы общественной безопасности

ВАШИНГТОН, 10 мар – РАИ Новости. Угрозы общественной безопасности в связи с захватом заложников в Калифорнии нет, сообщил журналистам представитель местной полиции Крис Чайлд.

"Сейчас я рад сообщить, что других угроз общественной безопасности за пределами комнаты, где удерживаются трое заложников, нет", — сказал представитель полиции.

Супруг одной из сотрудниц дома ветеранов Pathwayhome, где захвачены заложники, рассказал телеканалу KTVU, что утром в пятницу вооруженный мужчина вошел в комнату, где сотрудники поздравляли коллегу с последним днем работы в учреждении. "Ей и еще троим удалось выбраться оттуда", — рассказал мужчина, который пока не знает подробностей того, как его жене удалось освободиться.

Ранее полиция подтвердила, что три человека остаются в заложниках у вооруженного мужчины. По данным телеканала, заложники удерживаются в комнате со стальной дверью.

По информации Napa Valley Register, подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами. Сообщалось, что две недели назад он был исключен из этой программы. По данным KTVU, подозреваемому около 36 лет.

Pathway Home расположен в комплексе крупнейшего в США Дома ветеранов в Юнтвилле. В Pathway Home проживают ветераны, покинувшие военную службу после 11 сентября 2001 года, которым нужна адаптация после участия в военных действиях.