У полиции нет информации о состоянии заложников в доме ветеранов в США

ВАШИНГТОН, 10 мар – РАИ Новости. Полиция не располагает информацией о состоянии заложников в доме ветеранов в Юнтвиле (штат Калифорния), заявил представитель местной полиции Крис Чайлд.

"Сейчас подозреваемый удерживает троих заложников в одной комнате. У нас на данное время нет информации об их состоянии", — сказал Чайлд, сообщив, что все удерживаемые люди – сотрудники центра, "которые помогают работать с ветеранами".

Ранее в пятницу одетый в черное мужчина в бронежилете и, предположительно, с автоматическим оружием взял в заложники трех человек. Офис шерифа сообщил, что по прибывшим на место полицейским была открыта стрельба, пострадавших нет.

По информации Napa Valley Register, подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами. Сообщалось, что две недели назад он был исключен из этой программы.

По данным департамента по делам ветеранов, учреждение в Юнтвиле является одним из самых крупных в США, в нем проживают более 1 тысячи человек — ветеранов Второй мировой войны, войн в Корее и Вьетнаме, участников операции "Буря в пустыне" и других военных конфликтов с участием США.