Полиции не удалось установить контакт с захватившим заложников в Калифорнии

ВАШИНГТОН, 10 мар – РИА Новости. Полиции пока не удалось установить контакт с захватившим заложников в Калифорнии вооруженным мужчиной, сообщил журналистам шериф округа Напа Джон Робертсон.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что ФБР ведет переговоры с мужчиной, который удерживает троих человек.

Как подтвердил представитель местной полиции Крис Чайлд на брифинге, который показали местные телеканалы, мужчина в настоящее время удерживает троих человек.

"Мы не установили контакт со стрелявшим", — сказал он.

По его словам, полиция знает имя злоумышленника, но пока не готово раскрыть его. Он рассказал, что полиция многократно пыталась связаться с подозреваемым по его мобильному телефону, однако безуспешно. Он добавил, что мотивы пока также не ясны.