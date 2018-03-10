Замгоссекретаря США 11-12 марта посетит Канаду для подготовки саммита G7

ВАШИНГТОН, 10 мар – РИА Новости. Заместитель госсекретаря США Томас Шеннон с 11 по 12 марта посетит Оттаву, где примет участие в мероприятиях по подготовке июньского саммита G7, сообщил госдепартамент США.

Согласно поступившему в РИА Новости сообщению ведомства, Шеннон примет участие в заседании по подготовке предстоящей в Канаде встречи глав внешнеполитических ведомств стран Большой семерки, а также предстоящей в июне встречи лидеров.

"Группа семи" ("Большая семерка", G7) — объединение семи ведущих экономически развитых стран, в которое входят США, Германия, Япония, Великобритания, Франция, Италия и Канада.