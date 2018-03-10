Дело Скрипаля обсудит чрезвычайный комитет британского правительства

ЛОНДОН, 10 мар – РИА Новости. Чрезвычайный комитет правительства Великобритании Cobra в субботу проведет совещание, на котором обсудит развитие дела экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, сообщила РИА Новости в пятницу представитель министерства.

"Встреча состоится завтра во второй половине дня", — сообщила собеседница агентства. Подробности хода расследования она сообщить отказалась.

Как сообщают СМИ, в пятницу проводилась эксгумация тел жены и сына Скрипаля, специалисты в костюмах химзащиты установили над могилами палатку и что-то выносили с кладбища, складывая это в "желтую бочку".

Британские правоохранительные органы ранее сообщили, что Скрипаль был отравлен нервно-паралитическим веществом. По данным СМИ, оно настолько редкое, что его можно изготовить лишь в нескольких лабораториях мира. В семи милях от Солсбери, где Скрипаль с дочерью нашли отравленными, находится лаборатория министерства обороны Британии Porton Down.

Экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия несколько дней тому назад были отравлены в Великобритании. Полиция графства Уилтшир 5 марта сообщила, что пострадавшие находятся в критическом состоянии.

Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году, когда в Москву передали десятерых человек, включая Анну Чапман. Газета Financial Times сообщила, что после переезда в Великобританию он сотрудничал с западными спецслужбами.