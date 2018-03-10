Трамп показал видео из игры с расстрелом людей в московском аэропорту

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп провел встречу с представителями игровой индустрии, конгрессменами и членами родительских организаций для обсуждения проблемы насилия в видеоиграх, на которой показал нарезку жестоких сцен из игр, пишет The Verge. Среди прочего в подборке присутствовал эпизод из Call of Duty: Modern Warfare 2, в котором террористы по сюжету расстреливают пассажиров в аэропорту в Москве.

Кроме того, в нарезку попали Fallout 4, The Evil Within и Sniper Elite 4. Позднее видео было опубликовано на официальном аккаунте Белого дома на YouTube, однако оно отсутствует в плейлисте и доступно только по ссылке.

На заседании президент призвал разработчиков ужесточить возрастные ограничение на видеоигры и добровольно принять другие меры для "оздоровления индустрии", сообщает The Verge. Представители компаний, в свою очередь, представили научные исследования, которые опровергают связь между насилием в играх и жестокостью в реальной жизни.

Ранее Трамп, комментируя стрельбу в школе Паркленда, жертвами которой стали 17 человек, заявил о пагубном влиянии видеоигр на умы молодых людей.

В Call of Duty: Modern Warfare 2 предлагается сыграть за бойцов спецслужб и регулярных частей. Действие игры происходит в России, на военной базе в горах Казахстана, в трущобах Бразилии, в Афганистане, в США и на орбите Земли. Миссия "Ни слова по-русски", в которой главный герой участвует в нападении террористов на "Международный аэропорт имени Имрана Захаева" в Москве, была вырезана из российской версии игры.