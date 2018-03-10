Макрон поприветствовал возможную встречу Трампа и Ким Чен Ына

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон приветствовал возможные переговоры между лидерами США и КНДР Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном.

Ранее Трамп принял предложение северокорейского лидера о встрече для обсуждения накопившихся между двумя странами проблем.

В ходе телефонного разговора с Трампом Макрон приветствовал заявление Белого дома.

"Международное сообщество должно сохранять единство для требовательного диалога с КНДР, ведущего к денуклеаризации Корейского полуострова", — говорится в коммюнике Елисейского дворца.

Встреча Трампа и Ким Чен Ына должна пройти до мая.