Дипломаты из России встретились с Насыровой, находящейся в тюрьме в США

НЬЮ-ЙОРК/МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Россиянка Виктория Насырова, находящаяся в нью-йоркской тюрьме, на встрече с российскими дипломатами подтвердила, что временно теряла зрение после избиения со стороны сокамерниц, сообщает генконсульство РФ в Нью-Йорке.

"Седьмого марта дипломаты генконсульства России в Нью-Йорке добились встречи с россиянкой Викторией Насыровой, обвиняемой в США в совершении ряда преступлений", — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в соцсети Facebook.

В дипломатическом ведомстве сообщили, что Насырова подтвердила информацию о совершении в отношении нее нападения со стороны сокамерниц 3 января. В результате нападения она была госпитализирована. Врачи диагностировали у Насыровой временную потерю зрения, подчеркнули в ведомстве.

В генконсульстве РФ также отметили, что Насырова готова встретиться с представителями российских СМИ. В ведомстве добавили, что будут продолжать добиваться соблюдения её законных прав.

Ранее районный суд Нью-Йорка вынес официальные обвинения 42-летней Насыровой в попытке покушения на убийство и воровстве. По данным прокуратуры, в августе 2016 года Насырова пыталась отравить внешне похожую на нее 35-летнюю жительницу Куинса и похитила у нее документы, разрешение на работу, и украшения. После предъявления обвинений суд оставил россиянку под стражей без залога. Если Насырову признают виновной, ей грозит до 25 лет тюрьмы.

Полиция Нью-Йорка задержала Насырову в марте 2017 года. Ранее издание New York Daily News сообщило, что Насырову избили сокамерницы в тюрьме Райкерс-Айленд. Российские дипломаты собирались посетить ее в больнице нью-йоркской тюрьмы, но встреча не состоялась. Сотрудникам генконсульства в устной форме передали отказ Насыровой видеться с представителями РФ.

В США Насырова подозревается и в других преступлений. Предположительно, она встречалась с мужчинами, с которыми знакомилась на сайте знакомств для русскоязычных жителей Нью-Йорка, в ходе встреч она подмешивала им наркотические средства и обворовывала. В России Насырова объявлена в розыск в связи с убийством своей соседки в 2014 году. Позднее она бежала в США с украденными 52 тысячами долларов, где скрывалась после предполагаемого убийства.