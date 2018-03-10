РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Дипломаты из России встретились с Насыровой, находящейся в тюрьме в США

00:1510.03.2018
08704
© AP Photo / Chuck NovaraКоридор тюрьмы в США. Архивное фотоКоридор тюрьмы в США. Архивное фото
© AP Photo / Chuck Novara

НЬЮ-ЙОРК/МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Россиянка Виктория Насырова, находящаяся в нью-йоркской тюрьме, на встрече с российскими дипломатами подтвердила, что временно теряла зрение после избиения со стороны сокамерниц, сообщает генконсульство РФ в Нью-Йорке.

Десерт. Архивное фото
© Fotolia / foto360
В США россиянку обвинили в покушении на убийство при помощи чизкейка

"Седьмого марта дипломаты генконсульства России в Нью-Йорке добились встречи с россиянкой Викторией Насыровой, обвиняемой в США в совершении ряда преступлений", — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в соцсети Facebook.

В дипломатическом ведомстве сообщили, что Насырова подтвердила информацию о совершении в отношении нее нападения со стороны сокамерниц 3 января. В результате нападения она была госпитализирована. Врачи диагностировали у Насыровой временную потерю зрения, подчеркнули в ведомстве.

В генконсульстве РФ также отметили, что Насырова готова встретиться с представителями российских СМИ. В ведомстве добавили, что будут продолжать добиваться соблюдения её законных прав.

Тюрьма, США. Архивное фото
© AFP 2018 / Paul J. Richards
В США обвиняемый в кибермошенничестве россиянин признает вину
Ранее районный суд Нью-Йорка вынес официальные обвинения 42-летней Насыровой в попытке покушения на убийство и воровстве. По данным прокуратуры, в августе 2016 года Насырова пыталась отравить внешне похожую на нее 35-летнюю жительницу Куинса и похитила у нее документы, разрешение на работу, и украшения. После предъявления обвинений суд оставил россиянку под стражей без залога. Если Насырову признают виновной, ей грозит до 25 лет тюрьмы.

Полиция Нью-Йорка задержала Насырову в марте 2017 года. Ранее издание New York Daily News сообщило, что Насырову избили сокамерницы в тюрьме Райкерс-Айленд. Российские дипломаты собирались посетить ее в больнице нью-йоркской тюрьмы, но встреча не состоялась. Сотрудникам генконсульства в устной форме передали отказ Насыровой видеться с представителями РФ.

В США Насырова подозревается и в других преступлений. Предположительно, она встречалась с мужчинами, с которыми знакомилась на сайте знакомств для русскоязычных жителей Нью-Йорка, в ходе встреч она подмешивала им наркотические средства и обворовывала. В России Насырова объявлена в розыск в связи с убийством своей соседки в 2014 году. Позднее она бежала в США с украденными 52 тысячами долларов, где скрывалась после предполагаемого убийства.

Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена