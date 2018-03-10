Захарченко сравнил данные СБУ о планах переворота со сценарием боевика

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко прокомментировал заявления СБУ о планах терактов и переворота в Киеве.

Захарченко заявил, что с Владимиром Рубаном, которого украинские спецслужбы считают организатором планируемых терактов, встречался исключительно по вопросам обмена военнопленными.

"Что касается сценария переворота, который представлен СБУ, то он похож на сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира", — отметил глава ДНР.

По словам Захарченко, если на Украине действительно есть люди, планирующие свергнуть действующую власть, это вызывает у него "положительные эмоции".

Дело Рубана

В пятницу украинские правоохранители задержали руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана на блокпосту на линии разграничения в Донецкой области. Он пытался выехать из ДНР на территорию, подконтрольную украинским властям.

В машине Рубана нашли большое количество оружия. СБУ предъявила ему подозрение в подготовке теракта в Киеве и незаконном хранении оружия. Его подозревают также в планах совершить покушение на президента страны Петра Порошенко, министра внутренних дел и секретаря СНБО. По утверждениям СБУ, он собирался обстрелять из минометов здание Верховной рады.

Глава СБУ Василий Грицак на встрече с Порошенко заявил о предотвращении готовившихся терактах на территории Украины.

"Хочу сообщить, что уровень террористической угрозы для украинцев, мы считаем, был самый большой за время независимости нашего государства", — сказал Грицак. Он добавил, что деятельность группы Рубана документировалась СБУ на протяжении долгого времени.

Глава СБУ также обвинил в причастности к подготовке терактов в Киеве руководителей самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко и Александра Тимофеева.

По итогам встречи с главой СБУ украинский президент заявил, что поручил тому в кратчайшие сроки расследовать это дело и привлечь виновных к ответственности.

"Хочу подчеркнуть, что речь идет не о перевозчике. Вы получите абсолютно неопровержимые доказательства о том, какие масштабные террористические акты готовились в Украине и какая для этого была задействована сеть", — пообещал Порошенко.

Версия Рубана

Сам Владимир Рубан на суде заявил, что не знал об оружии, которое сотрудники СБУ нашли в его машине.

"О наличии этого оружия я не знаю… Это организованная такая операция, следственная группа выехала для моего задержания еще 5 числа", — сказал он.

Поддержать Рубана на суде приехала депутат Верховной Рады Надежда Савченко. Она подошла к "клетке", где тот находился, и отдала ему честь. Парламентарий заявила, что готова была взять Рубана на поруки, однако к моменту ее прибытия суд уже удалился в совещательную комнату.

По итогам слушаний Шевченковский районный суд Киева постановил арестовать Рубана на два месяца.