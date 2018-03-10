РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Захарченко сравнил данные СБУ о планах переворота со сценарием боевика

06:0810.03.2018
(обновлено: 06:09 10.03.2018)
587737
© РИА Новости / Сергей АверинПерейти в фотобанкГлава Донецкой народной республики Александр Захарченко. Архивное фото.Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко. Архивное фото.
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко прокомментировал заявления СБУ о планах терактов и переворота в Киеве.

Петр Порошенко во время встречи с главой Службы безопасности Украины Василем Грицаком в Киеве. 9 марта 2018
© Фото : пресс-служба Президента Украины
СБУ обвинила лидеров ДНР в причастности к подготовке терактов в Киеве

Захарченко заявил, что с Владимиром Рубаном, которого украинские спецслужбы считают организатором планируемых терактов, встречался исключительно по вопросам обмена военнопленными.

"Что касается сценария переворота, который представлен СБУ, то он похож на сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира", — отметил глава ДНР.

По словам Захарченко, если на Украине действительно есть люди, планирующие свергнуть действующую власть, это вызывает у него "положительные эмоции".

Дело Рубана

В пятницу украинские правоохранители задержали руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана на блокпосту на линии разграничения в Донецкой области. Он пытался выехать из ДНР на территорию, подконтрольную украинским властям.

Руководитель Центра обмена военнопленными Офицерский корпус Владимир Рубан
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Главу "Офицерского корпуса" обвинили в подготовке убийства Порошенко

В машине Рубана нашли большое количество оружия. СБУ предъявила ему подозрение в подготовке теракта в Киеве и незаконном хранении оружия. Его подозревают также в планах совершить покушение на президента страны Петра Порошенко, министра внутренних дел и секретаря СНБО. По утверждениям СБУ, он собирался обстрелять из минометов здание Верховной рады.

Глава СБУ Василий Грицак на встрече с Порошенко заявил о предотвращении готовившихся терактах на территории Украины.

"Хочу сообщить, что уровень террористической угрозы для украинцев, мы считаем, был самый большой за время независимости нашего государства", — сказал Грицак. Он добавил, что деятельность группы Рубана документировалась СБУ на протяжении долгого времени.

Глава СБУ также обвинил в причастности к подготовке терактов в Киеве руководителей самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко и Александра Тимофеева.

Юрий Луценко. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Паламарчук
Перейти в фотобанк
В Киеве прокомментировали задержание главы Центра освобождения пленных

По итогам встречи с главой СБУ украинский президент заявил, что поручил тому в кратчайшие сроки расследовать это дело и привлечь виновных к ответственности.

"Хочу подчеркнуть, что речь идет не о перевозчике. Вы получите абсолютно неопровержимые доказательства о том, какие масштабные террористические акты готовились в Украине и какая для этого была задействована сеть", — пообещал Порошенко.

Версия Рубана

Сам Владимир Рубан на суде заявил, что не знал об оружии, которое сотрудники СБУ нашли в его машине.

Руководитель Центра обмена военнопленными Офицерский корпус Владимир Рубан во время судебного заседания в Киеве, Украина. 9 марта 2018
© REUTERS / Serhii Nuzhnenko
Савченко поддержала Рубана на суде

"О наличии этого оружия я не знаю… Это организованная такая операция, следственная группа выехала для моего задержания еще 5 числа", — сказал он.

Поддержать Рубана на суде приехала депутат Верховной Рады Надежда Савченко. Она подошла к "клетке", где тот находился, и отдала ему честь. Парламентарий заявила, что готова была взять Рубана на поруки, однако к моменту ее прибытия суд уже удалился в совещательную комнату.

По итогам слушаний Шевченковский районный суд Киева постановил арестовать Рубана на два месяца.

Комментировать
В мире
Комментарии
5 пользователей оставили 5 комментариев
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
kashkirov.u
На Украине большинство людей за свержение фашистского режима и это не новость для Порошенко.
07:17
10.03.2018
ОтветитьНе отвечать
Сергей МатросовВладимир Макошин
Владимир Макошин, Я полагаю,если он будет нужен"теракт"(не дай бог конечно).То он без этой "левой" помпезности произойдёт. Как водится,сша организуют,и на Россию свалят.
07:23
10.03.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена