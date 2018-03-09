Губернатор Флориды подписал новый закон об оружии после бойни в школе

ВАШИНГТОН, 9 мар — РИА Новости. Губернатор Флориды Рик Скотт подписал в пятницу принятый легислатурой штата новый закон, который вводит некоторые ограничения на ношение оружия, церемонию транслировали местные телеканалы.
"Самое тяжелое, что мне приходилось делать на посту губернатора, это утешать родителя, потерявшего ребенка", — сказал Скотт во время подписания закона, на котором присутствовали родственники погибших.
Скотт был недоволен рядом положений закона, но решил не накладывать на него вето.
Закон разрешает учителям и другим работникам школ в штате носить оружие. Кроме того, повышен минимальный возраст покупки оружия — с 18 до 21 года. Наконец, при покупке огнестрельного оружия вводится период ожидания в 3 дня, чтобы помешать тем, кто приобретает его в порыве гнева или в приступе болезни.