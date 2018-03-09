Губернатор Флориды подписал новый закон об оружии после бойни в школе

Стрельба в школе во Флориде (67)

Стрельба в школе во Флориде. 14 февраля 2018 года

Стрельба в школе во Флориде. 14 февраля 2018 года

ВАШИНГТОН, 9 мар — РИА Новости. Губернатор Флориды Рик Скотт подписал в пятницу принятый легислатурой штата новый закон, который вводит некоторые ограничения на ношение оружия, церемонию транслировали местные телеканалы.

В феврале 17 человек погибли от рук нападавшего в одной из школ штата.

"Самое тяжелое, что мне приходилось делать на посту губернатора, это утешать родителя, потерявшего ребенка", — сказал Скотт во время подписания закона, на котором присутствовали родственники погибших.

Скотт был недоволен рядом положений закона, но решил не накладывать на него вето.

Закон разрешает учителям и другим работникам школ в штате носить оружие. Кроме того, повышен минимальный возраст покупки оружия — с 18 до 21 года. Наконец, при покупке огнестрельного оружия вводится период ожидания в 3 дня, чтобы помешать тем, кто приобретает его в порыве гнева или в приступе болезни.