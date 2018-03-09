Полиция забрала с могил жены и сына Скрипаля цветы, сообщили СМИ

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Полиция забрала с могил жены и сына бывшего полковника запаса ГРУ Сергея Скрипаля цветы, сообщает телеканал Sky News.

"Полицейские, по всей видимости, забирают какие-то предметы с могил жены и сына Скрипаля. Возможно, это цветы, которые оставили незадолго до инцидента", — написала в Twitter корреспондент телеканала, находящаяся на кладбище в Солсбери.

Экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия несколько дней тому назад были отравлены в Великобритании. Полиция графства Уилтшир 5 марта сообщила, что пострадавшие находятся в критическом состоянии.

Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году, когда в Москву передали десятерых человек, включая Анну Чапман. Газета Financial Times сообщила, что после переезда в Великобританию он сотрудничал с западными спецслужбами.