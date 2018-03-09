Белый дом заявил о намерении США и Китая продолжить давление на КНДР

ВАШИНГТОН, 9 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора договорились продолжать давление и санкции против КНДР до принятия Пхеньяном "конкретных шагов" по денуклеаризации, говорится в заявлении Белого дома.
Си Цзиньпин в разговоре выразил надежду на скорейшее начало диалога между США и КНДР, сообщило ранее Центральное телевидение Китая. По словам Си Цзиньпина, КНР согласна с позитивным настроем Трампа на политическое урегулирование на Корейском полуострове.
Ранее Трамп принял предложение северокорейского лидера Ким Чен Ына о встрече для обсуждения накопившихся между двумя странами проблем.