В США неизвестный взял заложники трех человек в центре для ветеранов‍

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Неизвестный взял трех заложников в доме для ветеранов в американском штате Калифорния, сообщает телеканал KTVU.

По данным издания Napa Valley Register, мужчина в бронежилете и вооруженный автоматическим оружием проник в здание в городе Юнтвиль. Офис шерифа сообщает об обстреле своих сотрудников.

По предварительным данным, подозреваемый является одним из участников программы для военных с эмоциональными травмами.

Комплекс центра окружен полицейскими машинами и машинами скорой помощи. Близлежащий гольф-клуб эвакуирован.

По данным департамента по делам ветеранов, учреждение в Юнтвиле является одним из самых крупных в США, в нем проживают более тысячи человек — ветеранов Второй мировой войны, войн в Корее и Вьетнаме, участников операции "Буря в пустыне" и других военных конфликтов с участием США.