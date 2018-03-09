"Самый презираемый" американский бизнесмен получил семь лет тюрьмы

ВАШИНГТОН, 9 мар — РИА Новости. Суд в США приговорил в пятницу к семи годам тюрьмы бизнесмена Мартина Шкрели за мошенничество, сообщает издание NY Daily News.

По данным газеты, 34-летний Шкрели перед вынесением приговора "плакал как ребенок". В своем последнем слове предприниматель, который ранее называл процесс охотой на ведьм, признал, что "никакого заговора не было".

"Это моя вина. Я не жертва здесь", — сказал он. Сторона обвинения запрашивала для него 15 лет тюрьмы, в то время как защита настаивала на сроке от одного до полутора лет.

Как сообщил журналистам после объявления приговора адвокат Шкрели Бенджамин Брафман, защита разочарована семилетним сроком, но признал, что "очевидно, могло быть гораздо хуже".

"Правительство не получило того, чего хотело, мы тоже не получили желаемого, я думаю, судья принял хорошее, но сложное решение, с которым мы теперь должны жить", — сказал адвокат, отметив, что, учитывая предусмотренные законом возможности по сокращению срока, реально проведенное время бизнесмена в тюрьме может оказаться короче.

Адвокат сообщил, что решение о подаче апелляции пока не принято.

Шкрели стал широко известен в США после того, как его компания выкупила патент на редкое лекарство, а затем подняла цену на данный препарат в десятки раз. Процесс касается не этого скандала, а обвинений в том, что Шкрели на протяжении ряда лет обманывал инвесторов и использовал мошеннические схемы, выведя 11 миллионов долларов из собственной компании Retrophin.

В августе 2017 года суд в США признал Шкрели виновным в мошенничестве. Бизнесмен обвинялся по восьми пунктам. В итоге жюри присяжных после пяти дней обсуждений признало его виновным в трех пунктах, включая мошенничество с ценными бумагами и заговор с этой целью.

BREAKING: "Pharma Bro" Martin Shkreli, who cried like a baby in court, gets seven years in prison for defrauding investors https://t.co/aNHvcxk9gb — New York Daily News (@NYDailyNews) 9 марта 2018 г.

Шкрели возглавлял компанию Turing Pharmaceuticals, которая вызвала скандал, выкупив патент на лекарство против ВИЧ/СПИД и повысив его цену с 13,5 до 750 долларов за упаковку. Шкрели также известен экстравагантными выходками на публике — так, его аккаунт был удален Twitter за приставания к журналисту.

В прошлом Шкрели купил за два миллиона долларов альбом группы Wu-Tang Clan для собственного использования, а затем обнародовал его в интернете. Позднее суд постановил конфисковать у Шкрели издание альбома Once Upon a Time in Shaolin, если бизнесмен не сможет выплатить долг правительству в 7,36 миллиона долларов.

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