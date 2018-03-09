Британские СМИ сообщили подробности отравления Скрипаля и его дочери

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, вероятно, были отравлены нервно-паралитическим веществом в своем доме в Солсбери, пишет газета Telegraph.
Издание делает вывод, что Скрипали, вероятнее всего, были отравлены у себя дома, а не в результате нападения на улице, как предполагалось ранее.
Полиция графства Уилтшир 5 марта сообщила, что два человека находятся в критическом состоянии из-за отравления неизвестным веществом. Ни представители полиции, ни глава МВД Амбер Радд, ни премьер Тереза Мэй, говоря о пострадавших, не назвали имен Скрипаля и его дочери.
Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году, когда в РФ передали десять человек, включая Анну Чапман.