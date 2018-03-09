На северо-востоке США из-за непогоды обесточены дома полумиллиона человек

ВАШИНГТОН, 9 мар — РИА Новости. Число остающихся без света из-за непогоды в нескольких восточных штатах США и на острове Пуэрто-Рико за сутки сократилось с почти 1 миллиона до полумиллиона потребителей, сообщает специализированный портал Poweroutage.us.
По его данным, в штате Массачусетс без света почти 162 тысяч домохозяйств, на острове Пуэрто-Рико — 139 тысяч, в Нью Джерси — 114 тысяч. Замыкают список Коннектикут (55 тысяч) и Нью-Йорк (38 тысяч).
Судя по статистике, медленнее всего работы по восстановлению энергоснабжения идут на острове Пуэрто-Рико, который еще не полностью оправился от последствий урагана "Мария", серьезно разрушившего инфраструктуру острова.
Если на материке за сутки подачу электричества возобновили примерно в половину пострадавших домохозяйств, то на острове электроэнергию вернули всего примерно 13% потребителей.
"Даже в зиму 2012-2013 года, самую снежную за последнее время, больше 40 сантиметров одновременно не выпадало. Но движение в городе тем не менее не остановилось: машины ехали, пешеходы шли по своим делам", — заявлял после "снегопада века" заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Аномальный снегопад обрушился на Москву 3-5 февраля: тогда выпало до 49 сантиметров снега, или 136% месячной нормы. Неделей ранее, 29-31 января, также был установлен рекорд — 36 сантиметров. Расчисткой улиц одновременно занимались более 17 тысяч единиц снегоуборочной техники, а также около 70 тысяч работников коммунальных служб.
"Даже в зиму 2012-2013 года, самую снежную за последнее время, больше 40 сантиметров одновременно не выпадало. Но движение в городе тем не менее не остановилось: машины ехали, пешеходы шли по своим делам", — заявлял после "снегопада века" заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
В конце февраля с необычным холодом столкнулись и европейские страны. В Риме выпавший в понедельник снег и вовсе парализовал жизнь города. Снежный покров в итальянской столице местами достигал 10 сантиметров. В результате прекратили работу не только школы и дошкольные учреждения, но и многие государственные конторы, банки, магазины, бары и рестораны.
Проблемы начались и на транспорте. Автобусное движение было прекращено, приостановили и работу метрополитена. Большинство таксистов отказывались перевозить граждан, делая исключение только для поездок на самые короткие расстояния. Кроме того, временно приостановили работу неаполитанского международного аэропорта Каподикино.
Снег выпал еще южнее — в Неаполе. Такого не случалось с 1956 года. Школы в этом итальянском городе были закрыты по распоряжению департамента образования.
Проблемы начались и на транспорте. Автобусное движение было прекращено, приостановили и работу метрополитена. Большинство таксистов отказывались перевозить граждан, делая исключение только для поездок на самые короткие расстояния. Кроме того, временно приостановили работу неаполитанского международного аэропорта Каподикино.
Во Франции морозы уже унесли несколько жизней: там насмерть замерзают бездомные. Двадцать седьмое февраля стало самым холодным днем за всю зиму. Антициклон, который местные СМИ окрестили как "феномен "Москва — Париж", продолжает охлаждать воздух, во многих регионах столбики термометров непривычно опустились ниже нуля.
Рекордное количество снега пришлось убирать на Среднем Западе в США — там высота сугробов достигала 20-35 сантиметров. Подобная отметка для региона нехарактерна: по данным CNN, за период с 1884 года в Чикаго лишь девять раз снежный покров превышал 30 сантиметров.
Около полутора тысяч рейсов были отменены и около тысячи отложены в аэропортах центральных штатов, а большинство государственных школ в Чикаго и Детройте были закрыты.
Во вторник, 27 февраля, власти Великобритании объявили так называемое "оранжевое" предупреждение (вторая степень опасности) для целого ряда регионов, в том числе запада и северо-запада Англии, Лондона, Северо-Восточной Англии, Шотландии и Йоркшира.
Британцы в этом месяце боролись с циклоном под названием "Чудовище с Востока". В Лондоне он практически не ощущается, а вот в остальных частях страны, по данным региональных СМИ, закрыты сотни школ. Кроме того, начались перебои с транспортом.
Во вторник, 27 февраля, власти Великобритании объявили так называемое "оранжевое" предупреждение (вторая степень опасности) для целого ряда регионов, в том числе запада и северо-запада Англии, Лондона, Северо-Восточной Англии, Шотландии и Йоркшира.
От аномальных осадков пострадали Харьковская, Запорожская, Сумская, Черниговская, Херсонская области и другие регионы. В начале февраля Украина уже попадала под удар стихии. Тогда без света остались 150 населенных пунктов.
На Украине из-за сильных снегопадов в ночь с 27 на 28 февраля без электричества остались почти 100 населенных пунктов в 11 областях.
От аномальных осадков пострадали Харьковская, Запорожская, Сумская, Черниговская, Херсонская области и другие регионы. В начале февраля Украина уже попадала под удар стихии. Тогда без света остались 150 населенных пунктов.
Страна с самой крупной, типа, экономикой имеет одну из самых ветхих энергетических инфраструктур в мире. В крупнейших городах деревянные столбы с хаотично расходящимися проводами - точь-в-точь, как у нас было в деревнях пятьдесят лет тому назад. И при этом они постоянно талдычут всему миру, какие они прогрессивные, да исключительные.
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