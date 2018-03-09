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"Наколи мне, кольщик": в Париже проходит слет тату-мастеров

21:2409.03.2018
(обновлено: 21:33 09.03.2018)
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© РИА Новости / Виктория ИвановаМастер во время работы на тату-конвенте в Париже. 9 марта 2018Мастер во время работы на тату-конвенте в Париже. 9 марта 2018
© РИА Новости / Виктория Иванова

ПАРИЖ, 9 мар — РИА Новости, Виктория Иванова. Жужжание тату-машинок, люди с рисунками по всему телу, эскизы работ и широкий ассортимент особых заживляющих кремов — в Париже проходит международный конвент мастеров татуировки Mondial du Tatouage.

На смотр собрались более 420 мастеров, работающих в разных стилях, из разных уголков мира: не только из Европы, но также из Азии и Латинской Америки. Есть и российские татуировщики, например, Олег Турьянский из Москвы.

"Я приехал сюда поработать, заработать, потусоваться. Говорят, что на сегодняшний день на планете Земля это самая крупная конвенция. Народу очень много, очереди большие, масштабное мероприятие", — говорит он.

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© РИА Новости / Евгений Биятов
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Уже в первый день работы салона Олег успел поработать — к нему пришла девушка с изображением цветущей ветки на руке, "пожаловалась, что ветка голая". Со стенда она ушла через час вместе с изящным цветным шмелём, дополнившим композицию.

"Взрослые люди, старше 50 лет, они как думали о татуировках, так и думают — зачастую плохо. Их не переделать. А вообще негативное отношение уже сходит на нет. Сейчас татуировки есть очень много у кого, они на всех почти. И массовое сознание меняется. Уже никто не смотрит на девушку с татуировкой как на какую-то там… Скорее наоборот, если тебе больше 25 и у тебя нет татуировки, даже маленькой, ты будешь белой вороной", — сказал мастер.

Олег добавляет, что "местные балдеют от российских татуировщиков". Его слова подтверждает и спрос на работы соседа по стендам – россиянина, который называет себя Иван Hack. В первый день конвента он успел сделать три небольших татуировки, а в следующие дни будет заниматься более масштабными работами. Все сеансы у этого мастера назначались заранее, ещё до старта парижского салона.

© РИА Новости / Виктория ИвановаМастер во время работы на тату-конвенте в Париже. 9 марта 2018
© РИА Новости / Виктория Иванова
Мастер во время работы на тату-конвенте в Париже. 9 марта 2018

"В Нидерландах мало мастеров. В Италии делают традиционную татуировку. Страны друг от друга отличаются. У нас в России винегрет — страна большая, вкусов много. Так же, как и в Штатах: там делают все, что угодно, нельзя выделить какое-то одно направление. В России очень много мастеров талантливых, везде с руками отрывают, приглашают… А сколько наших людей за рубежом работает!", — восхищается собеседник.

Наши в мире

Среди тех, кто работает за рубежом — приехавшая из Италии Саша, Sasha Unisex. Девушка, раньше работавшая в Санкт-Петербурге, стала известной в тату-мире благодаря уникальному стилю — рисунки на коже выглядят словно акварельные миниатюры. Работы Саши набирают десятки тысяч лайков в сети Instagram, пользователи из далеких стран годами мечтают попасть к ней на сеанс. Например, одна девушка, недавно украсившая своё тело рисунком от Саши, рассказала, что ждала этого момента шесть лет.

"Я не бью татуировки на таких мероприятиях, сегодняшнее не стало исключением. Тут много людей ходят, смотрят, я предпочитаю более приватную обстановку", — говорит Саша.

По её словам, "татуировки делают, в основном, творческие люди, у которых визуальное восприятие мира и они хотят украсить себя".

"Или вот есть люди, которым комфортнее что ли в окружении цветов и животных. Как я, например! Я люблю рисовать и мне хочется окружить себя рисунками, искусством, где только возможно. Если это возможно на моей коже, то почему нет? Я не знаю, сколько у меня татуировок. У меня все ноги в них, одна рука, на животе одна и на спине маленькая", — продолжает девушка.

© РИА Новости / Виктория ИвановаМастер во время работы на тату-конвенте в Париже. 9 марта 2018
© РИА Новости / Виктория Иванова
Мастер во время работы на тату-конвенте в Париже. 9 марта 2018

На конвент Саша привезла переводные татуировки, одежду со своими рисунками, значки и нашивки.

"Переводные татуировки делают куда больше людей, чем настоящие — на настоящие решаются не все. Переводная татуировка — это больше развлечение, для праздников, фестивалей, фотосессий. К реальной татуировке отношения не имеет, хоть и выглядит похоже", — заявила девушка.

Еще одна россиянка, уехавшая работать за границу — Валентина Рябова. У хрупкой девушки с ярко-розовыми волосами, облачённой в кожаный фартук, "забиты" все руки. Оказывается, у неё "кроме спины всё в татуировках, сложно сказать, где заканчивается одна и начинается другая".

"Я четыре дня назад переехала в Германию, вот неделю перерыв был, татуировок не делала. До этого жила в Питере и в последние два года активно выезжаю, примерно 50% времени провела за границей", — рассказала она.

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© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Сейчас девушка планирует официально оформиться на работу в новой стране.

"Девушка или мужчина работает мастером татуировки — различия особо нет. Для меня куда важнее, посвящал ли человек время обучению рисованию или нет", — отмечает она. Вместе с тем, по словам Валентины, в 85-90% случаев клиентами являются мужчины.

"Это связано не только со стилем, но и с тем, что парни просто гораздо больше увлекаются татуировкой", — считает Валентина.

Одним из ее клиентов на парижском конвенте стал француз Тристан, сам работающий татуировщиком в Лионе.

"Парижский салон — возможность легко получить доступ к известным мастерам из других стран. И именно на таких съездах я сделал некоторые из своих татуировок — возможность надо использовать. Татуировка, которую я сейчас делаю у Валентины — это не спонтанное решение. Я хранил в сердце эту идею, я связался с Валентиной, и она взялась за работу. Эскиз она делала, я просто сказал, чего хочу. И важно, что она делает рисунок именно такой машинкой — это очень символично для меня, это моя первая машинка, я ведь и сам связан с татуировками", — рассказывает он, подставляя предплечье для машинки.

Права тату-мастеров

Однако тату-конвенция — это не только возможность "на людей посмотреть и себя показать". Так, один из стендов занимает французский профсоюз мастеров татуировки S.N.A.T (Национальный профсоюз художников-татуировщиков), борющийся за легализацию этой профессии.

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© РИА Новости / Александр Кряжев
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"Профсоюз татуировщиков во Франции был создан в 2003 году. Наша цель — придать официальный статус профессии, которой пока просто не существует. Мы бы хотели, чтобы звание "мастер татуировки" стал, наконец, официальным названием нашей профессии", — рассказывает представитель организации, который назвал себя Никусом.

Численность членов профсоюза превышает 1,2 тысячи человек.

"Сейчас человек, который делает татуировки, просто оказывает услугу — профессия все ещё не признана, и у ее представителей нет особо никаких прав и гарантий. Они работают как индивидуальные предприниматели, придумывают способы официального трудоустройства, изворачиваются как могут", — добавляет он.

Тату во имя собак

Но и борьбой за права тату-мастеров парижский съезд не ограничивается. На нескольких стендах закреплены нарисованные изображения борзых собак и призыв защитить их.

"Мы — коллектив тату-художников из разных стран мира, которому довелось узнать историю собак — испанских гальго. Этих собак, борзых, используют для охоты в Испании. Там это не собака, не друг, а просто охотничий инструмент. И мученик. Животные сильно страдают. Если они плохо охотятся, через пару лет их убивают. Если хорошо охотятся — убивают через четыре года, когда они уже не могут должным образом выполнять свои обязанности", — рассказал мастер под псевдонимом Octopus.

© РИА Новости / Виктория ИвановаМастер во время работы на тату-конвенте в Париже. 9 марта 2018
© РИА Новости / Виктория Иванова
Мастер во время работы на тату-конвенте в Париже. 9 марта 2018

Испанские гальго — выведенная в IX веке порода охотничьих собак. Проблема жестокого обращения с ними стоит действительно остро: за животными должным образом не ухаживают, содержат в плохих условиях, а по окончании "срока службы" убивают, причём зачастую очень жестоко.

"Мы решили сотрудничать с испанским приютом, который собирает таких собак, лечит их, а потом пристраивает по всему миру. Мы используем нашу работу, чтобы придать ситуацию огласке. Делаем всякие вещи на продажу — футболки, картины — и все доходы отдаём на помощь собакам. То, что происходит в Испании — это просто невыносимо. Власти должны прекратить эту практику, животное должно оставаться животным, а не инструментом", — говорит мастер.

По его словам, Mondial du Tatouage — удачное место для таких акций. "Здесь собрались именитые мастера со всей планеты. Сложно представить, что кто-то поедет за татуировкой у конкретного художника в Америку, а здесь есть такая возможность. Посмотреть на нашу работу и познакомиться с разными стилями собирается очень много людей", — продолжает татуировщик.

На вопрос, сколько татуировок у него самого, Octopus, улыбаясь, говорит, что "всего две: одна выше пояса, вторая ниже, но скоро они станут одной".

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