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В мире

В Пентагоне заявили о возможности уничтожить Россию с помощью подлодок‍

20:4609.03.2018
(обновлено: 20:54 09.03.2018)
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© AFP 2018 / Yonhap Американская подводная лодка. Архивное фото.Американская подводная лодка. Архивное фото.
© AFP 2018 / Yonhap

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Американские подводные лодки способны уничтожить Россию, заявил председатель Стратегического командования Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен.

Американский генерал Кертис Скапаротти в Вашингтоне. 8 марта 2018
© AFP 2018 / Jim Watson
В Пентагоне рассказали, когда Россия cможет стать сильнее США в Европе

Это заявление американский военный сделал во время бюджетных слушаний в комитете палаты представителей по Вооруженным силам. Хайтен прокомментировал послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию, в котором тот рассказал о новейших видах оружия.

Генерал подчеркнул, что Вашингтон готов ко всем существующим угрозам и может ответить на любое нападение со стороны России, помимо массированной атаки.

"Кстати, они не знают, где находятся наши подводные лодки, а они способны уничтожить их страну, если мы пойдем по этому пути", — сказал Хайтен.

"Успокоение американцев"

Самолеты НАТО в воздушном пространстве Литвы. Архивное фото.
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Генерал НАТО усомнился в реальности "российской агрессии" в Прибалтике
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников в интервью RT предположил, что эти высказывания американских военных нацелены на то, чтобы успокоить население своей страны. По мнению парламентария, в США всерьез обеспокоены успехами России в области разработки новейшего оружия.

"Эксперты мирового сообщества сходятся в общем мнении на том, что противодействия сегодняшним вооружениям, которые показал Путин в своем обращении к парламенту, на сегодня нет", — сказал он.

По словам заместителя председателя комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрия Швыткина, различные угрозы звучат не из Москвы, а со стороны США и НАТО.

"Это ещё раз подчеркивает необходимость укрепления обороноспособности нашей страны", — сказал он.

Трибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Главком НАТО в Европе заявил, что Россия боится преимуществ альянса

Оборонительная доктрина России при этом носит сугубо оборонительный характер, Москва ни в коем случае не стремится к войне и рассчитывает на обсуждение вопросов безопасности за столом переговоров, отметил депутат.

Он напомнил, что новые виды оружия, о которых рассказал российский президент, способны отразить агрессию любого противника.

"США хотят продемонстрировать якобы имеющееся у них оружие, которое способно нанести удар по нашему государству, причём достаточно ощутимый", — подчеркнул депутат, назвав подобное поведение "глупостью".

Новое оружие

Ранее президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию рассказал о создании новых видов оружия, в том числе крылатой ракеты с ядерной силовой установкой и ракетного комплекса с планирующим крылатым блоком.

Генерал Джозеф Данфорд свидетельствует в комитете по вооруженным силам сената США. 26 сентября 2017
© REUTERS / Aaron P. Bernstein
Американский генерал назвал Россию "экзистенциальной угрозой" для страны

Глава государства также сообщил, что в состав Стратегических ядерных сил вошли 80 новых межконтинентальных баллистических ракет, 102 баллистические ракеты подводных лодок и три ракетных подводных крейсера стратегического назначения "Борей".

В четверг группа сенаторов-демократов США обратилась с письмом к госсекретарю Рексу Тиллерсону с призывом начать диалог с Россией по вопросам стратегической стабильности. По их мнению, несмотря на политические разногласия, США должны взаимодействовать с Россией, чтобы "избежать просчетов и снизить вероятность конфликта".

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В мире
Комментарии
19 пользователей оставили 20 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Иван Иванов
ВОТ УЗКОЛОБЫЕ. С Вами не кто и не спорит, что Вы что-то можете. Вас просто наш ВВ предупредил. Вы не плохо устроились и хорошо живёте. Но Ваш мир может исчезнуть, т. к. у РФ для этого есть все возможности в разных вариантах. И любые Ваши провокации будут наказаны. А вот Вы должны трижды подумать, прежде чего-либо делать против РФ. Только и всего. А ведь можно и сотрудничать в определённых рамках. Так что спите плохо и думайте как существовать США и РФ на одном шарике.
21:05
09.03.2018
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Владимир Асабин
"Американские подводные лодки способны уничтожить Россию" На кой..... тогда они просят деньги на мнимую безопасность у того же Конгресса?
21:04
09.03.2018
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