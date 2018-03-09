Генсек ООН воодушевлен новостью о предстоящей встрече лидеров США и КНДР

ООН, 9 мар — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш приветствовал намерение лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына встретиться в ближайшие месяцы, заявил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

Он сообщил в пятницу, что генсек ООН "воодушевлен объявлением о соглашении между США и КНДР" и поддерживает "все усилия, направленные на мирную денуклеаризацию на Корейском полуострове в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН".

Ранее президент США Дональд Трамп принял предложение северокорейского лидера Ким Чен Ына о личной встрече, которая должна состояться до мая. В Белом доме сообщили, что время и место встречи будут согласованы позднее.