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В мире

Турция ведет против Греции гибридную войну, считают эксперты

20:3009.03.2018
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкФлаг Турции на катере в Анталье. Архивное фотоФлаг Турции на катере в Анталье. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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АФИНЫ, 9 мар — РИА Новости, Геннадий Мельник. Отношения между Грецией и Турцией крайне обострились, их можно охарактеризовать как "не война, но и не мир", Анкара ведет гибридную войну, и греки должны быть готовы к любому развитию событий, заявили на пресс-конференции в пятницу известные греческие специалисты в сфере международных отношений.

Министерство иностранных дел Греции. Архивное фото
© Официальный сайт Министерства иностранных дел Греции
МИД Греции посоветовал Анкаре не создавать больших проблем из ничего

Отношения между Анкарой и Афинам обострились за последние недели — сначала турецкий корабль таранил корабль греческой береговой охраны, затем Турция отказалась выдавать двух греческих военнослужащих, случайно зашедших на турецкую территорию во время патрулирования.

"Политика Турции стала более агрессивной, более провокационной во всем Средиземноморье, не только в отношении Греции. Попытка государственного переворота дала возможность президенту Эрдогану "зачистить" всех своих политических противников и создать тоталитарную ситуацию", — заявил профессор экономической географии и геополитики в Афинском национальному университете имени Каподистрии Иоаннис Мазис.

По его словам, политика Турции направлена на три "подсистемы региона" — на центральные и западные Балканы, на региона Эгейского моря и Фракию, на Додеканесские острова и Кипр.

"Создается режим ново-оттоманского продвижения Анкары в регионе", — считает Мазис.

Руки в наручниках. Архив
© Fotolia / ctpaep
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Он полагает, что для противостояния Греция должна развивать и использовать две оси сотрудничества: Афины-Никосия-Иерусалим и Афины-Никосия-Каир, развивать оборонное сотрудничество с Египтом.

Преподаватель геостратегии в Колледже национальной обороны (Hellenic National Defence Colledge, аналог Академии Генштаба ВС РФ) Йоргос Филис сказал, что греки должны быть готовы к любому развитию событий, быть психологически готовы к мобилизации и должны понимать, что могут рассчитывать только на себя — никто им не поможет.

"Ситуация в отношениях с Турцией критичная. Для меня больше нет вопроса, будет ли столкновение с Турцией, для меня вопрос — когда оно будет. Я думаю, что надо психологически готовить греческий народ к этому. Речь не идет о том, что на следующей неделе будет объявлена мобилизация, но Турция ведет себя настолько жестким образом, что не оставляет нам рамок", — сказал Филис.

По его словам, греки не должны рассчитывать на кого-либо.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
© AP Photo / Efrem Lukatsky
В НАТО призвали Грецию и Турцию снизить напряженность в Эгейском море

"Международные отношения это не мир, где господствует международное право. Это мир, где господствует право, связанное с силой. Другими словами, у тебя столько прав, сколько дивизий", — сказал эксперт.

Греция сама должна защищать себя, не ожидая помощи союзников, с которыми подписаны и оборонные соглашения, как Израиль или Египет.

"Почему, скажем, Израиль или Египет должны защищать нас? Никто не защитит нас. Нужны хладнокровие и решительность", — заметил он.

Филис считает также, что Турция в данный момент находится в "очень тяжелой ситуации". "В такой же ситуации была Оттоманская империя в конце 19-го века — начале 20-го века. У нее сейчас войска в трех странах — на Кипре, в Сирии и Ираке. С некоторыми соседними странами у нее нет дипломатических отношений, с некоторыми она в состоянии войны", — сказал ученый.

Министр обороны Греции Панос Камменос и глава Пентагона Джеймс Мэттис во время встречи в Брюсселе
© Фото : предоставлено пресс-службой министерства национальной обороны Греции
Министр обороны Греции предостерег Турцию от новых провокаций

Комментируя появление в греческих СМИ 8 марта нескольких публикаций о порядке мобилизации — каким образом она проводится, какого возраста призывники могут быть мобилизованы, Филис сказал, что надо быть готовыми психологически.

"Греческий народ должен психологически готовиться. Физически не требуется мобилизация в этот момент. Вооруженные силы делают свое дело должными образом, Турция не в состоянии в данный момент создать критическую ситуацию", — сказал он.

Филис прокомментировал и высказывание заместителя генсекретаря НАТО Роуз Гетемюллер, что НАТО — большая семья, и в ней есть разногласия, как между Турцией и Грецией.

"Мы большая семья, но в международных отношениях господствует сила. Сейчас для очень многих членов НАТО Турция не считается союзником. Греция должна использовать это, но и должна понимать, что никто не придет нас спасать. Никто", — сказал Филис.

По его словам, в турецком общественном мнении создается образ Греции как врага, захватившего турецкие острова.

Министр Национальной обороны Греции Панос Камменос. Архивное фото
© Фото : предоставлено пресс-службой Министерства национальной обороны Греци
В Греции ждут реакции НАТО на турецкие провокации в Эгейском море

Преподаватель геополитики в академии Сухопутных войск Греции Константинос Гривас заявил об ухудшении отношений Греции и Турции.

"У нас очень большое обострение греко-турецких отношений. И дела могут быть еще хуже, поскольку, как мы видим, турецкая система руководства считает, что может проводить политику ревизионизма в нашем регионе, против Греции, полагая, что Греция столкнулась с огромными экономическими трудностями", — сказал Гривас.

"Политика ревизионизма может включать и контролируемый инцидент с их стороны", — заявил он.

"Турция также использует против Греции методологию, которую аналитики называют "гибридная война". Это не совсем война, но и не совсем мир. Она включает в себя агрессивное игнорирование международного права, психологическое давление, военные действия. Ситуация находится между войной и миром", — сказал эксперт.

По его словам, ситуация может стать неуправляемой.

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В мире
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Le Fou
у тебя столько прав, сколько дивизий - правоведение здорового человека
21:11
09.03.2018
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