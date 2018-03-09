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В мире

Глава ДНР сравнил данные СБУ о планах терактов со сценарием боевика‍

Сюжет:
Дело против главы украинского Центра освобождения пленных (12)
20:1309.03.2018
(обновлено: 21:58 09.03.2018)
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© AP Photo / Max VetrovГлава Донецкой народной республики Александр Захарченко. Архивное фотоГлава Донецкой народной республики Александр Захарченко. Архивное фото
© AP Photo / Max Vetrov

ДОНЕЦК, 9 мар — РИА Новости. Данные СБУ о планах переворота в Киеве похожи на сценарий дешевого американского боевика, заявил лидер самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко.

Петр Порошенко во время встречи с главой Службы безопасности Украины Василем Грицаком в Киеве. 9 марта 2018
© Фото : пресс-служба Президента Украины
СБУ обвинила лидеров ДНР в причастности к подготовке терактов в Киеве
Глава СБУ Василий Грицак ранее обвинил руководителей ДНР Захарченко и Александра Тимофеева в причастности к подготовке терактов в Киеве вместе с главой украинского Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиром Рубаном.

Рубан накануне был задержан сотрудниками СБУ при попытке выехать из ДНР на подконтрольную украинским властям территорию. По данным СБУ, в машине у него нашли большое количество оружия. Задержанному предъявили подозрение в подготовке массовых терактов в Киеве и незаконном хранении оружия.

"С Владимиром Рубаном встречался только по вопросам обмена пленными. Достаточно давно. Что касается сценария переворота, который представлен СБУ, то он похож на сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира", говорится в заявлении главы ДНР, распространенном на его официальном сайте.

Руководитель Центра обмена военнопленными Офицерский корпус Владимир Рубан. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Киевский суд арестовал главу центра освобождения пленных
Захарченко отметил, что если заявление СБУ является правдивым и на территории Украины находятся люди, которые готовы бороться с действующей властью, то это вызывает у него положительные эмоции. "Если в этом есть часть правды, то я рад, что на Украине находятся люди, которые готовы снести этот гнилой продажный режим. Что касается нашего участия, я неоднократно говорил, что на связи с нами находятся группы сопротивления со всей Украины. Но это группы, которые борются за нормальное будущее народа Украины с бандеровцами. И эти группы продолжают действовать", — отметил Захарченко.

Глава СБУ ранее заявлял, что Рубан со своими предполагаемыми подельниками планировал устроить стрельбу в центре Киева из минометов, чтобы вызвать многочисленные жертвы, в том числе среди политиков; из-за хаоса в Киеве, как предполагается, украинские военные могли быть переброшены из Донбасса в украинскую столицу.

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В мире
Комментарии
14 пользователей оставили 16 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Сepreu _
Потому и похоже на сценарий американского боевика, что в одном месте пишутся и сценарии для Голливуда, и речи для украинских политиков.
20:21
09.03.2018
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Ратибор
Дешёвый американский боевик - это вся украинская власть, депутаты Рады, военные, полиция, культура, международные отношения, экономика, образование... и т.д.
У власти на Украине сейчас те, кого в советское время называли "роги". С ударением на "О".
20:27
09.03.2018
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