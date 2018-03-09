ДОНЕЦК, 9 мар — РИА Новости. Данные СБУ о планах переворота в Киеве похожи на сценарий дешевого американского боевика, заявил лидер самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко.
Рубан накануне был задержан сотрудниками СБУ при попытке выехать из ДНР на подконтрольную украинским властям территорию. По данным СБУ, в машине у него нашли большое количество оружия. Задержанному предъявили подозрение в подготовке массовых терактов в Киеве и незаконном хранении оружия.
"С Владимиром Рубаном встречался только по вопросам обмена пленными. Достаточно давно. Что касается сценария переворота, который представлен СБУ, то он похож на сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира", — говорится в заявлении главы ДНР, распространенном на его официальном сайте.
Глава СБУ ранее заявлял, что Рубан со своими предполагаемыми подельниками планировал устроить стрельбу в центре Киева из минометов, чтобы вызвать многочисленные жертвы, в том числе среди политиков; из-за хаоса в Киеве, как предполагается, украинские военные могли быть переброшены из Донбасса в украинскую столицу.