МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Водитель автобуса "Мариуполь-Святогорск" отказался разговаривать с пассажирами на украинском языке и назвал его "козьим". Об этом в Facebook написал свидетель инцидента Алексей Афонин.

По словам Афонина, находившийся за рулем автобуса Александр Пономарев заявил, что в салоне "должен звучать единственно нормальный язык – русский", а "козьего языка" он не понимает.

Одним из пассажиров оказался сотрудник СБУ, который вызвал водителя в ведомство.

"Подойдя к водителю, он спокойно сказал, что ждет его в понедельник в Мариуполе в здании СБУ…с вещами (переписал его данные, взял номер телефона)", — говорится в записи Афонина.