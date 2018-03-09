Тиллерсон заявил о "сильном желании" Ким Чен Ына приступить к переговорам

ВАШИНГТОН, 9 мар – РИА Новости. Глава госдепартамента США Рекс Тиллерсон заявил, что Ким Чен Ын не просто готов, а "испытывает сильное желание" приступить к переговорам.

"Я думаю, что это было самым прогрессивным сообщением из того, что мы слышали, — по поводу не просто готовности Ким Чен Ына, а его сильного желания вести переговоры", — цитируются слова Тиллерсона в сообщении госдепартамента.

Ранее президент США Дональд Трамп принял предложение северокорейского лидера Ким Чен Ына о личной встрече, которая должна состояться до мая. В Белом доме сообщили, что время и место встречи будут согласованы позднее.

Тиллерсон сказал, что решение Трампа принять предложение о встрече не было сюрпризом, так как американский президент и ранее открыто говорил о готовности встретиться с Ким Чен Ыном. По его словам, Трамп, видимо, считает, что сейчас настало подходящее время для этого.

Вице-президент США Майк Пенс при этом заявил, что Соединенные Штаты не делали никаких уступок КНДР для начала переговоров и не собираются отменять санкции, пока Пхеньян не предпримет шагов по прекращению ядерной программы.

Ранее на этой неделе администрация президента Южной Кореи сообщила, что в ходе состоявшихся в Пхеньяне переговоров между южнокорейской правительственной делегацией и лидером КНДР Ким Чен Ыном северокорейская сторона подтвердила приверженность денуклеаризации Корейского полуострова и дала понять, что у нее не будет причин для обладания ядерным вооружением в случае отсутствия военных угроз для КНДР и гарантий сохранности северокорейского режима.