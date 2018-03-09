Избиение отца с ребенком на руках попало на видео

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. В Колорадо двое мужчин жестоко избили отца с четырехлетней дочкой на руках. Запись происшествия опубликовала местная полиция в Facebook.

Драка произошла вечером в одном из баров. После словесной перепалки один из молодых людей нанес удар по лицу Ричарду Брауну, державшему на руках ребенка и не имевшему возможности себя защитить. Вскоре к обидчику присоединился еще один парень и несколько раз ударил мужчину по голове.

Один из посетителей бара забрал у отца дочку и отнес ее в другой зал, после чего Брауна повалили на пол и стали избивать ногами.

По сообщению местных правоохранителей, оба нападавших задержаны. Им предъявлены обвинения в нанесении серьезных телесных повреждений и жестоком обращении с ребенком.

Браун доставлен в больницу с тяжелыми травмами. Ребенок не пострадал.