Главный обвиняемый по делу о терактах в Париже впервые заговорил в суде

Дворец правосудия в Париже, куда был доставлен главный подозреваемый в организации парижских терактов 13 ноября Салах Абдеслам. Архивное фото

Дворец правосудия в Париже, куда был доставлен главный подозреваемый в организации парижских терактов 13 ноября Салах Абдеслам. Архивное фото

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Главный фигурант дела о терактах в Париже Салах Абдеслам в пятницу впервые согласился ответить на вопросы судьи во Дворце правосудия в Париже, сообщает радиостанция France Info.

Как уточняет радиостанция, беседа с Абдесламом длилась несколько минут. Он заявил, что никогда не требовал помощи и не звонил Али Улкади, который обвиняется в том, что подвозил Абдеслама на следующий день после терактов. Абдеслам объяснил, что 14 ноября 2015 года его фотография еще не была распространена, и Улкади не мог знать, что Абдеслам стал "врагом номер один".

Слушание в парижском Дворце правосудия должно было состояться еще в январе, однако было отменено из-за забастовки смотрителей тюрем.

Вечером 13 ноября 2015 года три скоординированных группы террористов совершили серию нападений в Париже и его ближайшем пригороде Сен-Дени. В общей сложности жертвами терактов стали 130 человек, более 350 были ранены.

Абдеслам был в Париже в день терактов 13 ноября 2015 года, ночью он вернулся в Брюссель. По данным следствия, в Париже на нем был надет пояс смертника, который был неисправен и не взорвался.