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В мире

Посольство в Лондоне раскритиковало ход расследования "дела Скрипаля"

Сюжет:
Отравление экс-офицера ГРУ в Британии (74)
18:1509.03.2018
(обновлено: 18:55 09.03.2018)
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© AP Photo / PA/Steve ParsonsПолицейский автомобиль в Солсбери после госпитализации бывшего полковника ГРУ Сергея СкрипаляПолицейский автомобиль в Солсбери после госпитализации бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
© AP Photo / PA/Steve Parsons

ЛОНДОН, 9 мар — РИА Новости, Мария Табак. Расследование дела об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля идет по тому же сценарию, что и следствие по делу о гибели экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко, считает посольство России в Великобритании.

Дом в Солсбери, где жил бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль. 6 марта 2018
© РИА Новости / Денис Ворошилов
Посольство России обвинило СМИ в манипулировании фактами в деле Скрипаля

Дело о попытке отравления Скрипаля, получившего убежище в Соединенном Королевстве после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году, многие британские СМИ сравнивают с делом об отравлении Литвиненко полонием в 2006 году. Он так же, как и Скрипаль, сотрудничал с британскими спецслужбами и бежал в Великобританию.

"Расследование дела Сергея Скрипаля следует сценарию дела Литвиненко: большая часть информации будет засекречена, Россия не получит доступа к следственным документам и возможности оценить убедительность", — говорится в сообщении посольства в Twitter.

Дом в Солсбери, где жил бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль. 6 марта 2018
© РИА Новости / Денис Ворошилов
Британские СМИ рассказали о состоянии экс-полковника ГРУ Скрипаля

Литвиненко умер в 2006 году вскоре после получения британского гражданства. Его самочувствие стало ухудшаться после встречи с Андреем Луговым и Дмитрием Ковтуном и совместного чаепития. После смерти Литвиненко экспертиза выявила в его организме значительное количество радиоактивного полония-210.

Председатель открытого разбирательства по делу о гибели Литвиненко сэр Роберт Оуэн в январе 2016 года представил доклад, в котором возложил ответственность за смерть экс-сотрудника ФСБ на российское государство. Основным подозреваемым по британскому делу Литвиненко проходит российский бизнесмен и депутат Андрей Луговой. Он отрицает выдвинутые в его адрес обвинения, а процесс по делу называет "театральным фарсом".

Вид на Тауэрский мост над рекой Темзой в Лондоне. Архивное фото
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Посольство в Лондоне ответило на сообщения об отравленном "русском шпионе"

В Москве неоднократно заявляли, что уголовное дело было политизировано, а процесс расследования непрозрачен.

Полиция графства Уилтшир 5 марта сообщила, что два человека находятся в критическом состоянии из-за отравления неизвестным веществом. Ни полиция, ни глава МВД Амбер Радд, ни премьер Тереза Мэй, говоря о пострадавших, ни разу не назвали имен Скрипаля и его дочери. До сих пор единственным официальным лицом, кто назвал их имена, был глава МИД Борис Джонсон. Выступая 6 марта в парламенте, Джонсон подтвердил, что речь идет о Скрипале и его дочери.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия считает пропагандой заявления о якобы причастности Москвы к отравлению Скрипаля и будет готова оказать содействие в расследовании отравления, если поступит такое предложение.

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В мире
Комментарии
23 пользователя оставили 26 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
krylowoleg
А в это время, предположительно, на Эхо Москвы:" Продолжается самое честное, прогрессивное, цивилизованное, демократичное, либеральное расследование в Англии, которое снова показывает, что во всем виноват тоталитарный путинский режим!!! И как доказали, за последнее время, известные "Британские Учёные" для утверждения вины России в этом преступлении со стороны Англии, как хранительницы истинных, прогрессивных, толлерантных, западноевропейских, либеральных ценностей, доказательства абсолютно не нужны!!! Демократия априори говорит правду и только правду!!!"
18:31
09.03.2018
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Геннадий Сенюшкин
Почему в Британии все беглые российские проходимцы регулярно склеевают ласты?
18:37
09.03.2018
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