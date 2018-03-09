ЛОНДОН, 9 мар — РИА Новости, Мария Табак. Расследование дела об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля идет по тому же сценарию, что и следствие по делу о гибели экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко, считает посольство России в Великобритании.

Дело о попытке отравления Скрипаля, получившего убежище в Соединенном Королевстве после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году, многие британские СМИ сравнивают с делом об отравлении Литвиненко полонием в 2006 году. Он так же, как и Скрипаль, сотрудничал с британскими спецслужбами и бежал в Великобританию.

"Расследование дела Сергея Скрипаля следует сценарию дела Литвиненко: большая часть информации будет засекречена, Россия не получит доступа к следственным документам и возможности оценить убедительность", — говорится в сообщении посольства в Twitter.

Литвиненко умер в 2006 году вскоре после получения британского гражданства. Его самочувствие стало ухудшаться после встречи с Андреем Луговым и Дмитрием Ковтуном и совместного чаепития. После смерти Литвиненко экспертиза выявила в его организме значительное количество радиоактивного полония-210.

Председатель открытого разбирательства по делу о гибели Литвиненко сэр Роберт Оуэн в январе 2016 года представил доклад, в котором возложил ответственность за смерть экс-сотрудника ФСБ на российское государство. Основным подозреваемым по британскому делу Литвиненко проходит российский бизнесмен и депутат Андрей Луговой. Он отрицает выдвинутые в его адрес обвинения, а процесс по делу называет "театральным фарсом".

В Москве неоднократно заявляли, что уголовное дело было политизировано, а процесс расследования непрозрачен.

Полиция графства Уилтшир 5 марта сообщила, что два человека находятся в критическом состоянии из-за отравления неизвестным веществом. Ни полиция, ни глава МВД Амбер Радд, ни премьер Тереза Мэй, говоря о пострадавших, ни разу не назвали имен Скрипаля и его дочери. До сих пор единственным официальным лицом, кто назвал их имена, был глава МИД Борис Джонсон. Выступая 6 марта в парламенте, Джонсон подтвердил, что речь идет о Скрипале и его дочери.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия считает пропагандой заявления о якобы причастности Москвы к отравлению Скрипаля и будет готова оказать содействие в расследовании отравления, если поступит такое предложение.