Прибалтийские страны поддержат Варшаву в споре с ЕС о судебной реформе

ВИЛЬНЮС, 9 мар — РИА Новости. Страны Прибалтики поддержат Варшаву в споре с Европейским Союзом из-за польской судебной реформы, заявили в Вильнюсе на общей пресс-конференции главы правительств Литвы, Латвии и Эстонии.
"Мы понимаем стремление польской стороны к осуществлению судебной реформы, хотя я лично не верю в то, что будут применяться определенные ограничения в отношении Польши, Литва поддержит Польшу. Я призвал премьер-министров Эстонии и Латвии оценить партнерство с Польшей и поддержать ее", — сказал на пресс-конференции глава литовского правительства Саулюс Сквернялис.
Эстонский премьер Юри Ратас заявил, что лишение Польши права голоса даже не может обсуждаться. "Польша является важнейшим партнером Эстонии, ЕС и НАТО. Важно, чтобы использовались все возможности диалога, а потеря права голоса даже не может обсуждаться, нельзя позволить, чтобы зашли так далеко", — сказал Ратас.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий поблагодарил глав правительств стран Балтии за такую позицию. "Со своей стороны мы попробуем добиться понимания. Вчера в Брюсселе мы представили нашу "Белую книгу", где детально описаны объяснения и основания действий нашей судебной реформы", — заявил Моравецкий. Как он отметил, Польша надеется на то, что в ближайшие несколько месяцев ей удастся убедить партнеров в ЕС в осуществимости реформы.