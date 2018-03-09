Прибалтийские страны поддержат Варшаву в споре с ЕС о судебной реформе

ВИЛЬНЮС, 9 мар — РИА Новости. Страны Прибалтики поддержат Варшаву в споре с Европейским Союзом из-за польской судебной реформы, заявили в Вильнюсе на общей пресс-конференции главы правительств Литвы, Латвии и Эстонии.

Исполнительная коллегия ЕС считает, что 13 законов, принятых польскими властями в рамках судебной реформы, нарушают принципы верховенства права и дают политической власти контроль над судебной. ЕК направила Варшаве четыре рекомендации, призывая привести законодательство в рамки норм ЕС. В декабре 2017 года Еврокомиссия запустила процедуру, которая может привести к лишению Польши права голоса в Совете ЕС: она представила законопроект, констатирующий явную угрозу серьезного нарушения Варшавой принципов верховенства права. ЕК готова пересмотреть законопроект, если Польша за три месяца решит проблемы с судебной реформой.

"Мы понимаем стремление польской стороны к осуществлению судебной реформы, хотя я лично не верю в то, что будут применяться определенные ограничения в отношении Польши, Литва поддержит Польшу. Я призвал премьер-министров Эстонии и Латвии оценить партнерство с Польшей и поддержать ее", — сказал на пресс-конференции глава литовского правительства Саулюс Сквернялис.

Премьер Латвии Марис Кучинскис отметил, что все три страны Балтии поддерживают Польшу. "Мы не хотим, чтобы назначались какие-либо санкции в отношении Польши, в этом смысле все три страны рассуждают едино", — сообщил Кучинскис.

Эстонский премьер Юри Ратас заявил, что лишение Польши права голоса даже не может обсуждаться. "Польша является важнейшим партнером Эстонии, ЕС и НАТО. Важно, чтобы использовались все возможности диалога, а потеря права голоса даже не может обсуждаться, нельзя позволить, чтобы зашли так далеко", — сказал Ратас.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий поблагодарил глав правительств стран Балтии за такую позицию. "Со своей стороны мы попробуем добиться понимания. Вчера в Брюсселе мы представили нашу "Белую книгу", где детально описаны объяснения и основания действий нашей судебной реформы", — заявил Моравецкий. Как он отметил, Польша надеется на то, что в ближайшие несколько месяцев ей удастся убедить партнеров в ЕС в осуществимости реформы.