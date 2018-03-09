Украинский журналист высмеял идею о переносе выходного с 8 Марта

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Украинский журналист Дмитрий Гордон в эфире телеканала "112 Украина" в шутку предложил отменить выходной день 8 Марта.

По словам Гордона, выходной нужно перенести на день рождения главы Института национальной памяти Владимира Вятровича, который активно выступает за "антикоммунистическое" переосмысление праздника и предлагает сделать 8 Марта рабочим днем.

"Это будет правильно, я думаю. Вместо 8 Марта день, когда родился Вятрович, сделать праздничным. Ну, шизофрения так шизофрения", — заявил Гордон.

Журналист также отметил, что для него Международный женский день не является советским праздником.

"Восьмое марта для меня — это день уважения и любви к женщинам", — подчеркнул Гордлон.

Владимир Вятрович известен как активный борец с "коммунистическим прошлым" Украины и один из инициаторов так называемого закона о декоммунизации, запрещающего пропаганду советской символики. В соответствии с документом, на Украине прошла волна переименований городов и улиц, названных в честь государственных деятелей СССР, а также были снесены многие советские памятники.