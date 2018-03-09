Эстония тратила на оборону относительно ВВП в 2016 году больше всех в ЕС

ТАЛЛИН, 9 мар — РИА Новости. Расходы Эстонии на оборону относительно ВВП в 2016 году оказались самыми высокими среди стран ЕС, сообщает европейское статистическое агентство Евростат.

"Расходы Эстонии на оборону относительно ВВП были в 2016 году самыми высокими в ЕС, они составили 2,4% ВВП", — говорится в сообщении.

За Эстонией следовали Греция (2,1%) и Великобритания (2%). Затраты на оборону стали самыми низкими в Ирландии (0,3%), Люксембурге (0,4%), Австрии и на Мальте (0,6%). По Евросоюзу в целом затраты на оборону составили 1,3% ВВП, в государствах еврозоны – 1,2%.

В Эстонии затраты на оборону составили 6% госбюджета, что также является самым высоким в Европе показателем. За Эстонией следовали Великобритания (4,8%) и Литва (4,6%). А самым низким этот показатель был в Ирландии (1,1%), Люксембурге (1%) и Австрии (1,2%).