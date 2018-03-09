Порошенко приказал СБУ расследовать дело Рубана в кратчайшие сроки

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак сообщил о предотвращении серии терактов против первых лиц государства.

Главным подозреваемым в подготовке покушений следствие считает руководителя украинского Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана. Шевченковский районный суд Киева постановил арестовать его на два месяца без возможности внесения залога.

Очень большой арсенал

По данным СБУ, Рубан в сговоре с другими лицами планировал убийство президента Украины Петра Порошенко, главы МВД Арсена Авакова и секретаря СНБО Александра Турчинова, расстрел здания Верховной рады и администрации президента в центре Киева. Переговорщика по обмену пленными задержали на блокпосту на линии разграничения в Донбассе. При себе у Рубана был "очень большой объем средств поражения" — оружие, взрывчатые материалы, пулеметы и другие военные средства поражения.

Грицак отметил, что силовики отслеживали и документировали "преступную деятельность группы Рубана" в течение длительного времени, благодаря чему следствию "удалось установить много деталей подготовки преступления".

"Хочу сообщить, что уровень террористической угрозы для украинцев, как мы считаем, был самый большой за время независимости нашего государства", — сказал глава Службы безопасности Украины.

Задержанному предъявлено подозрение в подготовке теракта в Киеве и незаконном хранении оружия. На суде Рубан заявил, что не знал о найденном в его машине оружием.

"О наличии этого оружия я не знаю… Это организованная такая операция, следственная группа выехала для моего задержания еще пятого числа", — приводит телеканал "112 Украина" слова главы "Офицерского корпуса".

Не просто перевозчик

Президент страны Петр Порошенко назвал собранные следствием материалы неопровержимыми доказательствами.

"Хочу разочаровать тех, кто считает, что им удалось откупиться. Я прошу генерала Грицака взять под личный контроль, даже не прошу, а приказываю взять под личный контроль расследование этого дела" — сказал президент на встрече с главой СБУ. Он потребовал в кратчайший срок "привлечь виновных к ответственности", проинформировать общественность и обеспечить мир и покой украинцев

По словам Порошенко, целью заговорщиков была дестабилизация общества через массовые теракты.

"Хочу подчеркнуть, что речь идет не о перевозчике. Вы получите абсолютно неопровержимые доказательства о том, какие масштабные террористические акты готовились в Украине и какая была задействована для этого сеть", — добавил украинский президент.

Савченко не успела

Депутат Верховной рады Надежда Савченко пришла в суд поддержать подозреваемого. Как сообщает онлайн-издание LB.ua, она подошла к клетке с Рубаном и отдала ему честь. Перед вынесением вердикта депутат заявила, что готова взять его на поруки, но было уже поздно, поскольку судьи удалились в совещательную комнату.

Переговорщика внесли в базу "Миротворца" с формулировкой "пособник террористов".

"Подготовка террористических актов на территории Украины по заказу страны-агрессора (России) и пророссийских террористических организаций", — указано на скандально известном сайте.

Владимир Рубан занимается переговорами по обмену пленными с 2014 года. В марте 2015 стал лауреатом премии "За мужество и патриотизм" украинской программы "Человек года". В феврале 2017 года вместе с Савченко посетил ДНР и ЛНР, нарушив порядок пересечения линии разграничения, после чего СБУ аннулировала ему разрешение на выезд в самопровозглашенные республики.