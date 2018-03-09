РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Порошенко приказал СБУ расследовать дело Рубана в кратчайшие сроки

Сюжет:
Дело против главы украинского Центра освобождения пленных (12)
17:2509.03.2018
(обновлено: 17:31 09.03.2018)
226444
© REUTERS / Serhii NuzhnenkoРуководитель Центра обмена военнопленными Офицерский корпус Владимир Рубан во время судебного заседания в Киеве, Украина. 9 марта 2018Руководитель Центра обмена военнопленными Офицерский корпус Владимир Рубан во время судебного заседания в Киеве, Украина. 9 марта 2018
© REUTERS / Serhii Nuzhnenko

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак сообщил о предотвращении серии терактов против первых лиц государства.

Петр Порошенко во время встречи с главой Службы безопасности Украины Василем Грицаком в Киеве. 9 марта 2018
© Фото : пресс-служба Президента Украины
СБУ обвинила лидеров ДНР в причастности к подготовке терактов в Киеве
Главным подозреваемым в подготовке покушений следствие считает руководителя украинского Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана. Шевченковский районный суд Киева постановил арестовать его на два месяца без возможности внесения залога.

Очень большой арсенал

По данным СБУ, Рубан в сговоре с другими лицами планировал убийство президента Украины Петра Порошенко, главы МВД Арсена Авакова и секретаря СНБО Александра Турчинова, расстрел здания Верховной рады и администрации президента в центре Киева. Переговорщика по обмену пленными задержали на блокпосту на линии разграничения в Донбассе. При себе у Рубана был "очень большой объем средств поражения" — оружие, взрывчатые материалы, пулеметы и другие военные средства поражения.

Грицак отметил, что силовики отслеживали и документировали "преступную деятельность группы Рубана" в течение длительного времени, благодаря чему следствию "удалось установить много деталей подготовки преступления".

Выступление президента Украины Петра Порошенко по случаю Дня дипломатической службы. Архивное фото
CC BY 4.0 / Администрация Президента Украины /
Порошенко: доказательства СБУ по делу о подготовке терактов неопровержимы
"Хочу сообщить, что уровень террористической угрозы для украинцев, как мы считаем, был самый большой за время независимости нашего государства", — сказал глава Службы безопасности Украины.

Задержанному предъявлено подозрение в подготовке теракта в Киеве и незаконном хранении оружия. На суде Рубан заявил, что не знал о найденном в его машине оружием.

"О наличии этого оружия я не знаю… Это организованная такая операция, следственная группа выехала для моего задержания еще пятого числа", — приводит телеканал "112 Украина" слова главы "Офицерского корпуса".

Не просто перевозчик

Президент страны Петр Порошенко назвал собранные следствием материалы неопровержимыми доказательствами.

Руководитель Центра обмена военнопленными Офицерский корпус Владимир Рубан
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Главу "Офицерского корпуса" обвинили в подготовке убийства Порошенко
"Хочу разочаровать тех, кто считает, что им удалось откупиться. Я прошу генерала Грицака взять под личный контроль, даже не прошу, а приказываю взять под личный контроль расследование этого дела" — сказал президент на встрече с главой СБУ. Он потребовал в кратчайший срок "привлечь виновных к ответственности", проинформировать общественность и обеспечить мир и покой украинцев

По словам Порошенко, целью заговорщиков была дестабилизация общества через массовые теракты.

"Хочу подчеркнуть, что речь идет не о перевозчике. Вы получите абсолютно неопровержимые доказательства о том, какие масштабные террористические акты готовились в Украине и какая была задействована для этого сеть", — добавил украинский президент.

Савченко не успела

Депутат Верховной рады Надежда Савченко пришла в суд поддержать подозреваемого. Как сообщает онлайн-издание LB.ua, она подошла к клетке с Рубаном и отдала ему честь. Перед вынесением вердикта депутат заявила, что готова взять его на поруки, но было уже поздно, поскольку судьи удалились в совещательную комнату.

Руководитель Центра обмена военнопленными Офицерский корпус Владимир Рубан во время судебного заседания в Киеве, Украина. 9 марта 2018
© REUTERS / Serhii Nuzhnenko
Савченко поддержала Рубана на суде
Переговорщика внесли в базу "Миротворца" с формулировкой "пособник террористов".

"Подготовка террористических актов на территории Украины по заказу страны-агрессора (России) и пророссийских террористических организаций", — указано на скандально известном сайте.

Владимир Рубан занимается переговорами по обмену пленными с 2014 года. В марте 2015 стал лауреатом премии "За мужество и патриотизм" украинской программы "Человек года". В феврале 2017 года вместе с Савченко посетил ДНР и ЛНР, нарушив порядок пересечения линии разграничения, после чего СБУ аннулировала ему разрешение на выезд в самопровозглашенные республики.

Комментировать
В мире
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
Комментировать
Михаил Морданов
Слава герою Рубану!
18:47
09.03.2018
ОтветитьНе отвечать
Леонид Пекарников
Что питруша , народ наелся Европы начинает просыпаться и вам становится страшно.. пора делать ноги...
18:13
09.03.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена