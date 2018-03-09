Суд не выпустил из тюрьмы кандидата на пост главы правительства Каталонии

МАДРИД, 9 мар – РИА Новости. Судья Верховного суда Испании Пабло Льярена отказал в освобождении кандидату на должность главы правительства Каталонии Жорди Санчесу.

Льярена принял решение оставить в силе предварительную меру пресечения в виде тюремного заключения без права выхода под залог, говорится в судебном решении. Ранее Санчес обратился с просьбой к КС и ВС выпустить его из-под стражи на время рассмотрения каталонским парламентом его кандидатуры на пост главы женералитета.

Заседание каталонского парламента по этому вопросу назначено на 12 марта, по закону кандидат должен лично присутствовать на заседании.

Жорди Санчес — бывший глава общественной организации "Каталонская национальная ассамблея", второй номер списка от партии "Вместе за Каталонию" на выборах 21 декабря прошлого года. Ему предъявлены обвинения в мятеже, организации восстания и незаконном расходе госсредств. До рассмотрения дела по существу он находится в тюремном заключении без права выхода под залог.