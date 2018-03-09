Суд не выпустил из тюрьмы кандидата на пост главы правительства Каталонии

МАДРИД, 9 мар – РИА Новости. Судья Верховного суда Испании Пабло Льярена отказал в освобождении кандидату на должность главы правительства Каталонии Жорди Санчесу.
Заседание каталонского парламента по этому вопросу назначено на 12 марта, по закону кандидат должен лично присутствовать на заседании.
Жорди Санчес — бывший глава общественной организации "Каталонская национальная ассамблея", второй номер списка от партии "Вместе за Каталонию" на выборах 21 декабря прошлого года. Ему предъявлены обвинения в мятеже, организации восстания и незаконном расходе госсредств. До рассмотрения дела по существу он находится в тюремном заключении без права выхода под залог.