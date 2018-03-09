В Латвии протестировали новый американский радиолокатор

РИГА, 9 мар — РИА Новости. Вооруженные силы Латвии провели пробный тест американского радиолокатора TPS-77 MRR по наблюдению за воздушным пространством, сообщают латвийские военные.

Поступивший в латвийскую армию многофункциональный радиолокатор усилит наблюдение за воздушным пространством.

"Покупка радиолокаторов внесет большой вклад в укрепление боеспособности и модернизацию Национальных вооруженных сил, позволяя адекватно реагировать на современные угрозы, с которыми сталкиваются страны НАТО. Наблюдение за низкими полетами и идентифицирование цели — жизненно важная часть защиты воздушного пространства Латвии. Современные технологии позволяют соединить многофункциональный локатор с радиолокационными системами во всем мире", — цитирует пресс-служба военных слова министра обороны страны Раймонда Бергманиса.

Латвия закупит три радиолокатора TPS-77 MRR у американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin. Договор на поставку трех таких радаров был подписан в октябре 2015 года между тогдашним министром обороны Латвии Раймондом Вейонисом и вице-президентом Lockheed Martin Radar Surveillance Systems Грегом Лариони.